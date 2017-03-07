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В Москве феминистки пытались вывесить на кремлевской стене баннер
08.03.2017 15:20 — Новости Мира | Tut.by
В Москве задержали семь активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!",
Одна из активисток Елена Безрукова рассказала, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер. Есть также
Задержали пять активисток и двух журналистов. Всех отвезли в ОВД «Китай-город», откуда после «профилактической беседы» отпустили.
Еще один баннер был замечен а Угловой Арсенальной башне Кремля. На нем написано «Национальная идея — феминизм». Фотографию
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В Москве задержали семь активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!"
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