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В Москве феминистки пытались вывесить на кремлевской стене баннер

08.03.2017 15:20 — Новости Мира | Tut.by  
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В Москве задержали семь активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!", сообщает «ОВД-Инфо».


Фото: аккаунт Елены Тищенко в facebook

Одна из активисток Елена Безрукова рассказала, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер. Есть также видео с акции.

Задержали пять активисток и двух журналистов. Всех отвезли в ОВД «Китай-город», откуда после «профилактической беседы» отпустили.

Еще один баннер был замечен а Угловой Арсенальной башне Кремля. На нем написано «Национальная идея — феминизм». Фотографию разместил на своей странице в Twitter фотограф Алексей Абанин.

 
 
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В Москве задержали семь активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!"

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