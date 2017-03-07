В Москве задержали семь активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!", сообщает «ОВД-Инфо».



Фото: аккаунт Елены Тищенко в facebook

Одна из активисток Елена Безрукова рассказала, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер. Есть также видео с акции.

Задержали пять активисток и двух журналистов. Всех отвезли в ОВД «Китай-город», откуда после «профилактической беседы» отпустили.

Еще один баннер был замечен а Угловой Арсенальной башне Кремля. На нем написано «Национальная идея — феминизм». Фотографию разместил на своей странице в Twitter фотограф Алексей Абанин.

Сейчас будет много фотографий и обновление по феминисткам в кремле. Следите на @RTVi pic.twitter.com/jpoxpsqLiI — Алексей Абанин (@aban_in) 8 марта 2017 г.