Граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз с 28 марта. МИД Грузии сегодня сообщил , что соответствующее решение опубликовано 8 марта в официальном журнале Евросоюза.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В опубликованном документе значится, что Грузия теперь находится в списке стран, которым разрешен безвизовый въезд в Евросоюз. 8 марта в официальном журнале Евросоюза опубликовано изменение регуляции 539/2001 о визовом законодательстве. Согласно правилам, решение вступает в силу через 20 дней со дня опубликования.

«Безвизовый режим даст новые возможности гражданам Грузии. Безвизовый режим будет способствовать развитию туризма, деловых связей, программ обмена студентами и активизации партнерских отношений», — считают в МИД. Там также отметили, что Европу без виз смогут посещать и граждане Грузии, проживающие на территории Абхазии и Южной Осетии.

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией 27 февраля. Граждане Грузии смогут находиться в ЕС без виз до 90 дней в течение периода в 180 дней.

Решение о введении безвизового режима было одобрено после принятия механизма по его приостановке на шесть месяцев. Основанием для этого могут быть не только чрезвычайные обстоятельства, но и рост миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище. Инициировать приостановку могут как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия.

Еврокомиссия также рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность введения безвизового режима и для Украины. Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, ЕС примет окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной «до лета».