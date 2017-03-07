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Названа дата, когда граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз
08.03.2017 17:55 — Новости Мира | Tut.by
Граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз с 28 марта. МИД Грузии сегодня
В опубликованном документе значится, что Грузия теперь находится в списке стран, которым разрешен безвизовый въезд в Евросоюз. 8 марта в официальном журнале Евросоюза опубликовано изменение регуляции 539/2001 о визовом законодательстве. Согласно правилам, решение вступает в силу через 20 дней со дня опубликования.
«Безвизовый режим даст новые возможности гражданам Грузии. Безвизовый режим будет способствовать развитию туризма, деловых связей, программ обмена студентами и активизации партнерских отношений», — считают в МИД. Там также отметили, что Европу без виз смогут посещать и граждане Грузии, проживающие на территории Абхазии и Южной Осетии.
Совет ЕС
Решение о введении безвизового режима было одобрено после принятия механизма по его приостановке на шесть месяцев. Основанием для этого могут быть не только чрезвычайные обстоятельства, но и рост миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище. Инициировать приостановку могут как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия.
Еврокомиссия также рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность введения безвизового режима и для Украины. Как
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Граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз с 28 марта.
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