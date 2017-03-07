Правительство Польши подтвердило в среду, 8 марта, что не поддерживает продление мандата экс-премьера этой страны Дональда Туска на посту главы Европейского совета до 2019 года. Соответствующее письмо польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза в преддверии саммита ЕС 9−10 марта в Брюсселе, где должен быть решен вопрос о переизбрании председателя Евросовета.



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Варшава обвиняет Туска в том, что он, находясь на этом посту, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши. Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать «верховенство закона и стандартов демократии».

«Мы не можем допустить опасный прецедент, при котором демократически избранное правительство одного из государств-членов (ЕС. — Ред.) подвергается на политическом уровне нападкам со стороны председателя Евросовета», — заявила Шидло.

Туск является членом либерально-консервативной «Гражданской платформы», которая находится в оппозиции к польской правящей партии «Закон и справедливость». Он пользуется широкой поддержкой других стран ЕС. Только Венгрия, вслед за Польшей, высказалась в пользу альтернативного кандидата Варшавы — польского дипломата и члена Европарламента Яцека Эмиля Сариуша-Вольского, пишет AFP. Для переизбрания Туску достаточно будет заручиться голосами большинства лидеров государств ЕС.

Срок полномочий Туска истекает в мае

Дональд Туск был избран председателем Евросовета 30 августа 2014 года. Срок его полномочий истекает в конце мая, уточняет Wiadomości. Пока он остается единственным официальный кандидатом на этот пост, пишет издание.