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Суд в Гааге: Украина озвучила требования

08.03.2017 21:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Во время выступления в Международном суде ООН украинская сторона озвучила требования, которые суд должен применить в отношении России.


Фото: Reuters

«Мы просим чтобы Российская Федерация прекратила переводы денег со своей территории, обучение персонала или передачу вооружения, которое может нанести вред гражданам Украины и другие виды помощи так называемым Луганской и Донецкой народной республике. Российская сторона должна прекратить любую материальную или финансовую поддержку группы, которым предоставлялась такая помощь», — заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе выступления.

Украина просит суд прибегнуть к следующим решениям в отношении России:

— Россия должна прекратить любые действия, которые могут способствовать продолжению нарушения Конвенции о недопустимости финансирования терроризма и чтобы под этот запрет попали все организации, подчиненные или находящиеся под влиянием РФ;

— Россия должна прекратить действие закона о запрете деятельности крымскотатарского Меджлиса, а также прибегнуть к необходимым мерам для прекращения похищений крымскотатарских активистов, а также чтобы российская сторона провела надлежащее расследование тех случаев, которые уже произошли;

— Обратиться к РФ с требованием прекратить действия, препятствующие применению украинского языка в образовании в Крыму.

Кроме того, украинская сторона призвала Международный суд ООН применить предупредительные меры, которые позволят защитить крымских татар и украинцев в Крыму.

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Украинская сторона намерена привлечь Россию к ответственности за совершение «актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины».

Киев подал иск в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в суде проходят 6−9 марта 2017 года.

 
 
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В частности Киев требует прекратить финансирование терроризма на Донбассе и ограничение прав крымских татар.

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