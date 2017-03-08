В интернете 7 марта опубликовано видеообращение человека, называющего себя сыном убитого в Малайзии Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

В 40-секундном ролике молодой мужчина, говорящий по-английски, называет себя «Ким Хан Солем из Северной Кореи, из семьи Ким». «Мой отец был убит несколько дней назад, сейчас я с мамой и сестрой, и мы очень благодарны (в этом месте звук пропадает. — Прим. „Медузы“) и надеемся, что все скоро наладится», — говорит он. Он демонстрирует на камеру свой паспорт, однако страницы документа на видео заретушированы.

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Когда и где было снято видео, не сообщается. Ролик опубликовала неизвестная до этого момента организация Cheollima Civil Defense, которая, как утверждается на ее сайте, «ответила на срочную просьбу выживших членов семьи Ким Чен Нама о защите» и «переместила их в безопасное место» (откуда — не уточняется). Организация поблагодарила за содействие власти Нидерландов, Китая, США и «четвертое неназванное правительство», а также лично посла Нидерландов в Корее.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет , что в министерстве объединения не знают об организации Cheollima Civil Defense. Агентство отмечает, что Чхоллима — это «мифический конь, который может очень быстро преодолевать огромные расстояния».

Yonhap пишет, что собеседник в южнокорейской разведке подтвердил, что мужчина на видео — Ким Хан Соль. Это подтвердили и южнокорейские источники Associated Press. Агентство сообщает , что специалисты по анализу голоса сравнили голос на видео с голосом из интервью Ким Хан Соля 2012 года финскому телевидению и назвали «очень высокой» вероятность того, что это один и тот же человек.

По имеющимся данным, Ким Хан Солю 21 год. Он сын Ким Чен Нама от второй жены и, как считается, жил вместе с родителями и сестрой в Макао (специальный административный район Китая). Сообщалось, что он учился в Боснии и во Франции. В интервью финскому ТВ 2012 года он заявил, что каждый год ездит в КНДР навестить родственников.

Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам умер 13 февраля после покушения в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. По версии следствия, две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии — набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом. Они обе находятся под стражей.

Власти Малайзии подозревают в организации убийства власти Северной Кореи (7 марта об этом прямо заявил премьер-министр этой страны). В КНДР, в свою очередь, заявили, что Ким Чен Нам умер от сердечного приступа и что не доверяют малайзискому следствию.

После этого Малайзия объявила об отмене безвизового режима с Северной Кореей и выслала посла этой страны. КНДР в ответ объявила персоной нон грата посла Малайзии.