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Сын убитого брата Ким Чен Ына опубликовал видеообращение
08.03.2017 23:18 — Новости Мира | Tut.by
В интернете 7 марта опубликовано видеообращение человека, называющего себя сыном убитого в Малайзии Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
В 40-секундном ролике молодой мужчина, говорящий по-английски, называет себя «Ким Хан Солем из Северной Кореи, из семьи Ким». «Мой отец был убит несколько дней назад, сейчас я с мамой и сестрой, и мы очень благодарны (в этом месте звук пропадает. — Прим. „Медузы“) и надеемся, что все скоро наладится», — говорит он. Он демонстрирует на камеру свой паспорт, однако страницы документа на видео заретушированы.
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Когда и где было снято видео, не сообщается. Ролик опубликовала неизвестная до этого момента организация Cheollima Civil Defense, которая,
Южнокорейское агентство Yonhap
Yonhap пишет, что собеседник в южнокорейской разведке подтвердил, что мужчина на видео — Ким Хан Соль. Это подтвердили и южнокорейские источники Associated Press. Агентство
По имеющимся данным, Ким Хан Солю 21 год. Он сын Ким Чен Нама от второй жены и, как считается, жил вместе с родителями и сестрой в Макао (специальный административный район Китая). Сообщалось, что он учился в Боснии и во Франции. В интервью финскому ТВ 2012 года он заявил, что каждый год ездит в КНДР навестить родственников.
Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам
Власти Малайзии подозревают в организации убийства власти Северной Кореи (7 марта об этом прямо заявил премьер-министр этой страны). В КНДР, в свою очередь, заявили, что Ким Чен Нам
После этого Малайзия объявила
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В 40-секундном ролике молодой мужчина, говорящий по-английски, называет себя "Ким Хан Солем из Северной Кореи, из семьи Ким".
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