МИД Украины решил передать в Международный суд ООН, где рассматривается иск против России, всю непубличную дипломатическую переписку с Москвой. На такой шаг Киев пошел из-за «ложных обвинений» со стороны России.



Международный суд в Гааге. Фото: Reuters

МИД Украины передаст в Международный суд ООН в Гааге всю дипломатическую переписку с Москвой, которая велась с начала конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на одного из представителей украинской делегации в Международном суде — американского юриста Давида Зионца.



Он отметил, что Украина решила передать эту непубличную переписку из-за «ложных обвинений со стороны России в том, что Украина не предоставляла Москве конкретных претензий».



Открытые слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины к России стартовали 6 марта . Украина обвиняет Москву в нарушении двух международных конвенций — по борьбе с финансированием терроризма и по борьбе со всеми формами расовой дискриминации. Иск против российского правительства Киев подал в середине января.

Российский МИД, комментируя тогда подачу иска, заявил, что Киев таким образом преследует «лишь сиюминутные политические интересы». По мнению российского внешнеполитического ведомства, Украина не предоставила доказательств того, что описанные случаи являются нарушением конвенций. Более того, считает МИД России, Киев «объявил «террористами» ДНР и ЛНР — участников минского процесса, с которыми сама Украина ведет в его рамках переговоры», говорилось в заявлении МИДа.

В чем обвиняется Россия

Иск украинская сторона подала 16 января 2017 года. Его готовили Министерство юстиции и Министерство иностранных дел. Согласно уведомлению Международного суда, Украина обвиняет Россию в нарушении двух международных конвенций ООН — по противодействию финансированию терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



Киев считает, что Россия нарушила в общей сложности шесть из 28 статей конвенции о финансировании терроризма. Россия, по версии истцов, оказывает материальную поддержку «террористам» из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, укрывает их представителей на своей территории, а также прямо или косвенно ответственна за ряд терактов на территории Украины (крушение Boeing-777 рейса MH17 в июле 2014 года, обстрел гражданских лиц в Волновахе, Краматорске, Мариуполе, взрыв во время митинга в Харькове).



Обосновывая обвинения в нарушении конвенции о дискриминации, истец утверждает, что российские власти организуют «гонения на нерусские этнические группы оккупированного Крыма», в первую очередь на татар и украинцев. Проявляется это, по словам Киева, в запрете меджлиса крымско-татарского народа, подавлении крымско-татарской и украинской прессы, запугивании и похищении активистов.

Истец требует вынудить прекратить эти «гонения», восстановить права меджлиса, расследовать акты насилия против представителей меньшинств, а также возместить ущерб жертвам «политики культурной зачистки путем дискриминации» в Крыму.



Киев также хочет, чтобы суд по итогам рассмотрения дела призвал Россию отказаться от любой поддержки сепаратистов Донбасса, вывезти все направленное туда вооружение, содействовать украинской прокуратуре в расследовании действий «террористов» и полностью возместить ущерб от последствий терактов.



Кроме того, Киев требует начать уголовное преследование министра обороны России Сергея Шойгу и лидеров думской оппозиции Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова как вероятных спонсоров терроризма.



Украинская сторона также просит суд на время рассмотрения дела принять в отношении России «временные меры» — ввести судебный запрет на те же действия, против которых Киев и подает иск, то есть запретить России материально поддерживать ДНР и ЛНР, восстановить контроль Украины над границей, отказаться от притеснения татар и украинцев в Крыму.