В Кабуле вооруженные люди, одетые в белые халаты, напали на военный госпиталь, убив по меньшей мере 38 человек и ранив более 70. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Нападение произошло утром 8 марта . По данным Минобороны Афганистана, боевиков было четверо, они были вооружены автоматами Калашникова и гранатами; двое из них подорвали себя. Остальные два террориста были убиты в ходе перестрелки со спецназом через несколько часов после нападения.