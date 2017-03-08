﻿ Боевики ИГ напали на военный госпиталь в Кабуле, переодевшись врачами. Погибли 38 человек. 21.by
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Боевики ИГ напали на военный госпиталь в Кабуле, переодевшись врачами. Погибли 38 человек

09.03.2017 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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В Кабуле вооруженные люди, одетые в белые халаты, напали на военный госпиталь, убив по меньшей мере 38 человек и ранив более 70. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». 

Нападение произошло утром 8 марта. По данным Минобороны Афганистана, боевиков было четверо, они были вооружены автоматами Калашникова и гранатами; двое из них подорвали себя. Остальные два террориста были убиты в ходе перестрелки со спецназом через несколько часов после нападения.

Госпиталь расположен, как пишет Associated Press, в хорошо охраняемом квартале, где расположены две гражданских больницы и дипломатические учреждения.

Боевики исламистского движения «Талибан» и «Исламского государства» регулярно устраивают теракты на территории Афганистана. В результате серии взрывов 10 января погибли более 60 человек; 7 февраля в результате взрыва в здании Верховного суда погибли 22 человек и 41 был ранен.
 
 
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По данным Минобороны Афганистана, боевиков было четверо, они были вооружены автоматами Калашникова и гранатами; двое из них подорвали себя.

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