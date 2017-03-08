Вашингтон отклонил предложение Китая о приостановке совместных военных учений США и Южной Кореи в обмен на прекращение Пхеньяном запусков баллистических ракет и ядерных испытаний.

Глава пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в настоящий момент эта идея нежизнеспособна, поскольку речь идет о двух совершенно разных видах военной деятельности. «Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины», — заметил он.

Такую же позицию занял и Пентагон. Усилия США по защите Южной Кореи «не могут быть приравнены к неоднократным нарушениям Северной Кореей ее обязательств и соглашений», заявил официальный представитель военного ведомства Гэри Росс.

В среду утром глава китайского МИД Ван И призвал Северную Корею прекратить ракетно-ядерные испытания, чтобы «предотвратить надвигающийся кризис». Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР.

В беседе с журналистами в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей — парламента страны — Ван И сказал, что ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки.

По мнению Ван И, первым шагом к урегулированию должно стать прекращение военных операций со стороны обеих Корей.

В понедельник Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония призвали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на «новый уровень угрозы».

На следующий день американские военные объявили о прибытии в Южную Корею пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD.

Планы США развернуть THAAD в Южной Корее, согласованные еще в 2016 году, вызвали протесты со стороны Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать китайское воздушное пространство на большую глубину. Недовольны системой ПРО были и в Москве.

Заседание Совбеза ООН по Северной Корее назначено на среду, ожидается, что он примет очередные санкции против КНДР.