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Самолет в США экстренно сел из-за отказавшегося платить за одеяло пассажира

09.03.2017 10:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет американской авиакомпании Hawaiian Airlines совершил экстренную посадку из-за пассажира, отказавшегося платить за одеяло. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел 8 марта во время рейса из Лас-Вегаса (штат Невада) в Гонолулу (штат Гавайи). 66-летний пассажир попросил одеяло, потому что ему стало холодно. Ему сказали, что эта услуга стоит 12 долларов. Мужчина возмутился, заявив, что не обязан платить за подобные вещи, и потребовал соединить его с офисом Hawaiian Airlines.

Во время телефонного разговора с представителем авиакомпании пассажир заявил, что хотел бы наказать кого-нибудь за произошедшее. Пилоты сочли его слова угрозой и прервали полет, посадив лайнер в аэропорту Лос-Анджелеса.

В воздушной гавани пожилого человека допросили полицейские и агенты ФБР. Они сочли, что его поведение не представляло угрозы для других людей, и отпустили. Путешественник добрался до Гонолулу другим самолетом.

Ранее в марте лайнер, вылетевший из столицы Иордании Амман в Доху (Катар), вернулся в аэропорт из-за неисправности в микроволновке на борту воздушного судна.

 
 
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66-летний пассажир попросил одеяло, потому что ему стало холодно. Ему сказали, что эта услуга стоит 12 долларов. Мужчина возмутился.

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