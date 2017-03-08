Глава Европейского совета заявил, что объективен в отношении стран-членов ЕС и намерен сохранить объективность.



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На пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск, который надеется на переизбрание в должности, заявил, что будет объективен и политически независим. 9 марта на саммите лидеров ЕС на Мальте среди прочих вопросов будет обсуждаться проблема выбора председателя Европейского совета.

«И сейчас, и в будущем, я намерен придерживаться нейтральной позиции в отношении всех стран-членов ЕС. Я старался это делать во время первого срока моих полномочий и верю, что мне это удалось. При этом я также несу ответственность за защиту европейских ценностей и закона», — сказал председатель Европейского совета.

Таким образом Дональд Туск дал ответ на обвинения польского правительства , которое утверждает, что он выразил поддержку польской оппозиции, использовав свою высокую должность.

Напомним, что срок полномочий нынешнего главы Европейского совета истекает в мае этого года.