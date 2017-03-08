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Туск ответил на обвинения Польши во вмешательстве во внутренние дела страны

09.03.2017 11:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Европейского совета заявил, что объективен в отношении стран-членов ЕС и намерен сохранить объективность.


Фото: Reuters

На пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск, который надеется на переизбрание в должности, заявил, что будет объективен и политически независим. 9 марта на саммите лидеров ЕС на Мальте среди прочих вопросов будет обсуждаться проблема выбора председателя Европейского совета.

«И сейчас, и в будущем, я намерен придерживаться нейтральной позиции в отношении всех стран-членов ЕС. Я старался это делать во время первого срока моих полномочий и верю, что мне это удалось. При этом я также несу ответственность за защиту европейских ценностей и закона», — сказал председатель Европейского совета.

Таким образом Дональд Туск дал ответ на обвинения польского правительства, которое утверждает, что он выразил поддержку польской оппозиции, использовав свою высокую должность.

Напомним, что срок полномочий нынешнего главы Европейского совета истекает в мае этого года.

 
 
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Глава Европейского совета заявил, что объективен в отношении стран-членов ЕС и намерен сохранить объективность.

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