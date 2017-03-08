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Туск ответил на обвинения Польши во вмешательстве во внутренние дела страны
09.03.2017 11:07 — Новости Мира | Tut.by
Глава Европейского совета заявил, что объективен в отношении стран-членов ЕС и намерен сохранить объективность.
На пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск, который надеется на переизбрание в должности, заявил, что будет объективен и политически независим. 9 марта на саммите лидеров ЕС на Мальте среди прочих вопросов будет обсуждаться проблема выбора председателя Европейского совета.
«И сейчас, и в будущем, я намерен придерживаться нейтральной позиции в отношении всех стран-членов ЕС. Я старался это делать во время первого срока моих полномочий и верю, что мне это удалось. При этом я также несу ответственность за защиту европейских ценностей и закона», — сказал председатель Европейского совета.
Таким образом Дональд Туск дал ответ на
Напомним, что срок полномочий нынешнего главы Европейского совета истекает в мае этого года.
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Глава Европейского совета заявил, что объективен в отношении стран-членов ЕС и намерен сохранить объективность.
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