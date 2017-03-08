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Пограничники США отчитались о резком падении потока нелегалов при Трампе

09.03.2017 11:59 — Новости Мира | Tut.by  
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В феврале 2017 года число нелегальных мигрантов, переходящих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40% по сравнению с январем. Об этом говорится в официальном отчете Погранично-таможенной службы США.


Фото: Reuters

Если в январе на границе с Мексикой были задержаны более 31 тысячи человек, то в феврале, когда пост президента США уже занимал Дональд Трамп, их число упало до 18 тыс. 762 человек, или на 40%.

При этом в службе отмечают, что обычно количество нелегалов в феврале на 20% превышает показатели января.

Резкое сокращение числа попыток незаконного перехода границы пограничники связывают с опасениями, которые вызвала у мигрантов политика нового президента. Кроме того, из-за возросших рисков повысили сборы и контрабандисты-проводники: в некоторых горных районах такса на перевод через границу выросла с $ 3500 до $ 8000.

С 1 октября 2016 года и до инаугурации Трампа американские таможенники и пограничники задержали 157 тысяч нелегалов, что на 35% превысило показатели за тот же период год назад.

Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из главных пунктов предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он обещал, в частности, построить стену на границе с Мексикой. Указ о начале строительства стены был подписан одним из первых — уже 25 января он появился на официальном сайте Белого дома.

Позже Трамп разъяснил положения указа и заявил, что строительство стены на американо-мексиканской границе будет начато «в течение нескольких месяцев». По его словам, строительство начнется, когда США смогут «физически» это сделать. Кроме того, указ предусматривает расширение штата пограничных патрулей на границе с Мексикой.

Позже Трамп разъяснил положения указа и заявил, что строительство стены на американо-мексиканской границе будет начато «в течение нескольких месяцев». По его словам, строительство начнется, когда США смогут «физически» это сделать. Кроме того, указ предусматривает расширение штата пограничных патрулей на границе с Мексикой.

По данным агентства Reuters, которое ознакомилось с документом Министерства внутренней безопасности США, стоимость возведения стены составит более $ 21 млрд — это в 1,5 раза выше изначальной оценки. Трамп во время предвыборной кампании называл стоимость ​$ 12 млрд, а руководители республиканцев в конгрессе рассчитывали потратить $ 15 млрд.

Президент США пообещал найти способ снизить цену на строительство стены.

 
 
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В первый месяц после вступления в должность Трампа поток нелегалов сократился на 40%.

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