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Меркель заявила о наличии "глубоких противоречий" с Турцией

09.03.2017 12:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала наличие «глубоких разногласий» с Турцией на фоне скандала с выступлениями турецких политиков Германии. Об этом она заявила, выступая в бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС.


Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Между Евросоюзом и Турцией, между Германией и Турцией существуют — мы это сегодня чувствуем как никогда — глубинные разногласия», — сказала она, в очередной раз раскритиковав турецких политиков за сравнение действий властей ФРГ с нацистскими практиками.

Бороться и отстаивать интересы

По мнению Меркель, Евросоюз должен сообща бороться с попытками создания торговых барьеров и отстаивать свои экономические интересы.

«Мы должны совместно выступать против протекционистских практик и защищать свои интересы там, где это необходимо», — сказала она. По ее словам, Евросоюз должен также оперативно завершить уже ведущиеся переговоры о создании зон свободной торговли с другими странами.

Дискуссия о росте протекционизма в мировой экономике развернулась после заявлений президента США Дональда Трампа, который еще во время предвыборной кампании неоднократно утверждал, что Вашингтону следует ввести дополнительные пошлины на иностранные товары, чтобы бороться против занижения курсов валют другими странами.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Таким образом канцлер ФРГ ответила на заявления турецких политиков, которые сравнили действия германских властей с нацистскими практиками.

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