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Кремль ответил на обвинения Пентагона в развертывании системы крылатых ракет

09.03.2017 13:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление чиновника Пентагона о том, что Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования вопреки договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.


Фото: Reuters

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента, Россия остается приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). «Хочу напомнить вам слова президента Путина о том, что Россия остается приверженной обязательствам даже в ситуации, когда не совсем это соответствует интересам России», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что вокруг США нет стран, которые могут представлять угрозу при использовании ракет малой дальности. «У нас совсем другая архитектура возможных угроз, и тем не менее Россия остается приверженной своим обязательствам. Поэтому мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет», — уточнил он.

Накануне заместитель председателя объединенного комитета начальников генеральных штабов ВС США Пол Сельва на слушаниях в сенатском комитете заявил, что Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования.

«Сама система представляет собой риск для большинства наших объектов в Европе. И мы полагаем, что Россия намеренно развернула ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО», — сказал Сельва.

Представитель Пентагона утверждал, что этот вопрос обсуждался с Москвой, но не объяснил, к чему этот разговор привел.

В середине февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США писала, что Россия «тайно» развернула крылатые ракеты наземного базирования. Представитель МИД России Михаил Ульянов назвал эти сообщения «голословными».

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом и вступил в силу летом 1988 года. СССР и США обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 км до 5500 км) и меньшей (от 500 км до 1000 км) дальности.

В мае прошлого года в нарушении договора РСМД в Москве заподозрили американцев. Выступая в Совете Федерации, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин заявил, что у России есть основания предполагать, что под видом испытаний ПРО американцы тестируют именно ракеты средней и малой дальности, которые они маскируют под мишени.

В октябре 2015 года МИД России высказал подозрение, что элементы ПРО США в Румынии (пусковые установки Мк-41) могут использоваться как для запуска ракет-перехватчиков, так и ракет средней и малой дальности.

 
 
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Пресс-секретарь президента заявил, что Россия остается приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о ликвидации ракет...

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