Около освобожденного от террористов «Исламского государства» сирийского города Пальмира обнаружено место массовых казней. Об этом сообщает телеканал RT.



Фото: Reuters

Съемочная группа телеканала обнаружила тела солдат правительственных войск Сирии, убитых при наступлении на город террористов и казненных после его падения. От одного из трупов была отделена голова. Представители вооруженных сил страны заявили, что получили четкие доказательства военных преступлений, совершенных радикальными исламистами, однако не могут продолжить дальнейшее исследование находки: вся область заминирована, а свободных сил для проведения саперных работ у армии нет. Для помощи сирийской стороне в город были направлены российские саперы.

2 марта 2017 года стало известно, что Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по взятию Пальмиры . Этот город уже освобождали от боевиков в марте 2016 года, однако в декабре им снова удалось взять его под свой контроль . Первый раз террористы заняли Пальмиру в мае 2015-го.