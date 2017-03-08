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Дональд Туск переизбран на пост главы Евросовета

09.03.2017 20:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Председатель Европейского совета Дональд Туск переизбран на второй срок, лидеры стран — членов Евросоюза поздравляют чиновника в своих соцсетях.


Фото: Reuters

«Благодарен за доверие и позитивную оценку Еврокомиссии. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать Евросоюз лучше», — написал он в своем твиттере.

Единственной страной ЕС, которая выступила против продления мандата Туска, оказалась родная ему Польша.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать Дональда Туска, экс-премьера Польши, на следующий срок в Евросовете.

Туска в том, что он, находясь на этом посту, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

В ответ Дональд Туск заявил, что всегда придерживался нейтральной позиции в отношении всех стран — членов ЕС.

 
 
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"Благодарен за доверие и позитивную оценку Еврокомиссии. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать Евросоюз лучше", - написал он в своем твиттере.

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