Председатель Европейского совета Дональд Туск переизбран на второй срок, лидеры стран — членов Евросоюза поздравляют чиновника в своих соцсетях.

«Благодарен за доверие и позитивную оценку Еврокомиссии. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать Евросоюз лучше», — написал он в своем твиттере.