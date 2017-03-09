Глава МИД Польши Витольд Ващиковский уличил страны Евросоюза в следовании «диктату Берлина». С таким заявлением он выступил в четверг, 9 марта, после того как голосами 27 из 28 стран - членов ЕС Дональд Туск был переизбран на пост главы Европейского совета. По мнению Ващиковского, усиливающееся влияние Германии может навредить многим странам.



Витольд Ващиковский. Фото: Reuters

О доминирующей позиции Берлина в Евросоюзе заявил также лидер польских консерваторов, глава правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Он считает неправильным выбирать на такой высокий пост человека, который нарушил ключевой принцип Евросоюза, а именно принцип нейтралитета.

Более того, польский премьер Беата Шидло заявила, что после исхода голосования не намерена подписывать совместное заявление стран ЕС по итогам текущего саммита в Брюсселе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Сам Туск после переизбрания на новый срок подчеркнул, что будет работать со всеми европейскими лидерами «без исключений, поскольку привержен идее европейского единства».

Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо , в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, «грубо нарушил» принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши. Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать «верховенство закона и стандарты демократии».