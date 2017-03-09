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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Пак Кын Хе

10.03.2017 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе, передает Reuters.


Пак Кын Хе. Фото: Reuters

Таким образом, Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который будет вынужден покинуть свой пост.

Согласно конституции, президентские выборы пройдут через 60 дней.

Предварительное решение об импичменте было вынесено парламентом 9 октября 2016 года.

Причиной политического скандала стали гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

 
 
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Согласно конституции, президентские выборы пройдут через 60 дней.

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