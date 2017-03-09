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Тереза Мэй: пришло время выйти из Евросоюза
10.03.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и Европейский союз готовы приступить к переговорам по Brexit, передает
«Наши европейские партнеры дали нам четко понять, что они хотят приступить переговорам, и я хочу того же. Пришло время выйти из Евросоюза», — сказала она.
Глава правительства также добавила, что запустит переговоры в конце марта.
23 июня 2016 года в Великобритании
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Глава правительства Великобритании также добавила, что запустит переговоры в конце марта.
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