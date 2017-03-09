Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и Европейский союз готовы приступить к переговорам по Brexit, передает Reuters .





«Наши европейские партнеры дали нам четко понять, что они хотят приступить переговорам, и я хочу того же. Пришло время выйти из Евросоюза», — сказала она.

Глава правительства также добавила, что запустит переговоры в конце марта.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум , по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза. Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.