8 марта в Москве возле Кремля прошла акция феминисток с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля», «200 лет мужчины у власти. Долой!» и другими. Особое внимание к акции привлекла фотография, на которой две девушки растягивают баннер на Угловой Арсенальной башне Кремля и держат в руках зажженные файеры. 9 марта в социальных сетях предположили, что снимок сделан при помощи фотомонтажа. На это, в частности, указывали метаданные — по ним видно, что последние действия с фотографией проводились 7 марта, за день до акции. Журналисты, наблюдавшие за акцией, подтвердили, что не видели, как активистки стояли на башне. В конце концов одна из участниц акции призналась — снимок ненастоящий.



Фото: meduza.io

Акция феминисток у стен Кремля прошла утром 8 марта, в ней принимали участие шесть (по другим данным, восемь) активисток. Они растянули несколько баннеров с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля!», «200 лет мужчины у власти. Долой!» и другими, а также зажгли несколько файеров. Информация об акции тут же распространилась по различным медиа и стала одной из самых заметных 8 марта. СМИ иллюстрировали новости об акции фотографиями из пресс-релиза феминисток, в частности, той, где две девушки стоят на Угловой Арсенальной башне Кремля с плакатом «Национальная идея — феминизм» и красными файерами. Активистки, по их собственным словам, действовали несколькими не связанными группами; одна стояла у кремлевской стены со стороны Александровского сада, другая — на территории Кремля. Активистка Елена Тищенко, стоявшая в саду, рассказала «Медузе», что держала с соратницей баннер, пока горел файер, затем файер потух и они ушли. Четверых девушек задержала полиция, их доставили в ОВД «Китай-город». Вместе с ними задержали двух журналистов «Новой газеты» и фотографа. Всех отпустили через несколько часов без составления протокола.

9 марта в Федеральной службе охраны заявили , что на Угловой Арсенальной башне 8 марта никого не было. «На наши охраняемые объекты проникновений не было», — сообщил сотрудник пресс-службы ФСО Денис Симонов. На вопрос, является ли башня охраняемым объектом, он повторил: «Не было туда никаких проникновений». Военный комендант Кремля Сергей Хлебников заявил, что никакой акции не было, а фото было сделано с помощью фотошопа. «Если удобно, пусть считают, что все мы — фотошоп», — ответила на эти слова анонимная участница акции, которая сама, по ее словам, не забиралась на башню.

9 марта пользователи социальных сетей стали утверждать, что фотография активисток на башне является подделкой. На это указывают , в частности, метаданные снимка, согласно которым последнее его изменение проводилось в программе «Abobe Photoshop CS6» 7 марта (то есть накануне акции) и ELA-анализ снимка . Кроме того, на баннере с фотографии не было выпуклости от трубы, которую он должен был бы закрывать. Ранее работавший на территории Кремля блогер и фотограф Илья Варламов усомнился , что участницы акции могли обойти охранную систему. Член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» (в прошлом член запрещенной «Национал-большевистской партии») Александр Аверин рассказал «Медузе», что в середине 2000-х годов нацболы планировали провести акцию на «одной из башен Кремля». «Мы планировали ее несколько месяцев, люди ходили изучать обстановку. Потом мы пришли к выводу, что даже нам, с нашим опытом подобных акций, это не под силу. Там очень много всего — камер, датчиков, за всем следят сотрудники ФСО. Туда можно пройти разве что по знакомству с одним из них», — рассказал Аверин.

Корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, которая была задержана вместе с активистками, заявила «Медузе», что ни она, ни ее коллега Анна Артемьева не видели, чтобы активистки жгли файеры на башне, поскольку «находились на территории Кремля с другой группой». Фотокорреспондент RTVi Алексей Абанин, присутствовавший на акции, подтвердил , что активистки не заходили на Угловую Арсенальную башню. Кроме того, по информации RTVi, организаторы акции заранее показали журналистам карту, на которой были отмечены места ее проведения; Угловая Арсенальная башня там отмечена не была.

Участницы акции давали противоречивые комментарии о том, забирался ли кто-то на башню или нет. Так, одна из них — Леда Гарина сначала сказала «Медузе», что акцию на башне провело «наше радикальное крыло, пожелавшее остаться анонимным». В ответ на вопрос, является ли снимок коллажем, она ответила: «А откуда я возьму такую информацию?». В посте на фейсбуке она заявила: «Мы знали, что есть девушки, которым нравится слоган „Национальная идея — феминизм“, и что они делают такой баннер. Нам пришла документация, вместе с другими фотографиями, на которых находимся мы… Мы добавили материал к общей рассылке. Мы допускаем, что присланный материал был фотошопом… Нам очень жаль, что мы не настолько технически подкованы, чтобы увидеть разницу между фейковыми кадрами и настоящими, и что, возможно, мы ввели этим в заблуждение СМИ». «Медузе» Гарина заявила, что не знает, кому принадлежит адрес, с которого им поступила «документация»; она также пообещала узнать у представительниц «радикального крыла», является ли фотография продуктом фотомонтажа. Позже Гарина окончательно признала , что фотография была сделана в фотошопе.