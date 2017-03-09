В Южной Корее в ходе акции протеста против импичмента президента Пак Кын Хе погибли два человека, сообщает BBC .



Акция протеста против импичмента президента Пак Кын Хе в Сеуле, Южная Корея. 10 марта 2017 года. Фото: Reuters

Один из погибших — 72-летний мужчина. Сообщается, что он выпал из полицейского фургона, был госпитализирован и умер в больнице. О втором погибшем нет данных.

Утром в пятницу в Сеуле начались столкновения между сторонниками и противниками импичмента.

Ранее Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, который был вынесен парламентом страны 9 декабря 2016 года на фоне крупного коррупционного скандала.

Таким образом, Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который будет вынужден покинуть свой пост.

Согласно Конституции, президентские выборы пройдут через 60 дней.