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В Южной Корее в ходе столкновений после импичмента погибли два человека
10.03.2017 08:56 — Новости Мира | Tut.by
В Южной Корее в ходе акции протеста против импичмента президента Пак Кын Хе погибли два человека, сообщает
Один из погибших — 72-летний мужчина. Сообщается, что он выпал из полицейского фургона, был госпитализирован и умер в больнице. О втором погибшем нет данных.
Утром в пятницу в Сеуле начались столкновения между сторонниками и противниками импичмента.
Ранее Конституционный суд Южной Кореи
Таким образом, Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который будет вынужден покинуть свой пост.
Согласно Конституции, президентские выборы пройдут через 60 дней.
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72-летний мужчина выпал из полицейского фургона и умер в больнице, о втором погибшем нет данных.
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