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В Нидерландах усомнились в боеспособности собственной армии

10.03.2017 14:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Нидерландский Совет по внешней политике заявил о небоеспособности армии страны. Об этом в пятницу, 10 марта, передает Reuters.

Как следует из отчета совета, правительство премьер-министра Марка Рютте полностью игнорировало потребности Вооруженных сил Нидерландов. Даже в том случае, если военные расходы внезапно увеличатся, армия и флот страны в лучшем случае достигнут «базовой готовности» лишь к 2021 году.

Совет рекомендовал в ближайшее время выделить дополнительные средства на поддержание боеспособности вооруженных сил, доведя траты на оборону хотя бы до уровня среднеевропейских.

Ранее НАТО критиковала Нидерланды за недостаточные военные расходы, которые сейчас составляют менее 1 процента ВВП. В среднем по Европе эта цифра составляет 1,4 процента. Совет королевства по внешней политике в своем докладе также посоветовал странам-членам тратить не менее двух процентов бюджета на оборону.

Сейчас Вооруженные силы Нидерландов участвуют в антипиратских операциях в Аденском заливе, ВВС королевства наносят удары по исламистам в Сирии и Ираке.

 
 
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Как следует из отчета совета, правительство премьер-министра Марка Рютте полностью игнорировало потребности Вооруженных сил Нидерландов.

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