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Сотни убитых. В ООН обвинили Турцию в массовых нарушениях прав человека на курдских территориях

10.03.2017 14:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотни мирных жителей были убиты, к ответственности не был привлечен никто. ООН опубликовал доклад, фиксирующий тяжелые преступления турецких войск в борьбе с курдскими повстанцами.


Фото с сайта tvc.ru

Организация объединенных наций (ООН) обвинила Турцию в систематических нарушениях прав человека в результате боевых действий против отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате боевых действий на юго-востоке Турции были зафиксированы «массированные разрушения, убийства и иные серьезные нарушения прав человека в период между июлем 2015 и декабрем 2016 года», говорится в докладе ООН, опубликованном в пятницу, 10 марта.

Преступления без наказания

Так называемые «операции по обеспечению безопасности» турецкой армии затронули, по данным ООН, более 30 городов, до полумиллиона преимущественно курдских мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В результате боевых действий погибло около 2 тысяч человек, из них 1200 — мирные жители.

«Ни один из подозреваемых не был задержан, ни один не привлечен к ответственности», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн, подчеркнув, что убийства сотен мирных жителей остаются не расследованными. «Создается впечатление, что в июле 2015 года права человека на юго-востоке Турции были попросту отменены», — говорится в докладе ООН.

Конфликт между турецкой армией и запрещенной в Турции РПК, которую Анкара считает террористической организацией, длится уже несколько десятилетий. От переговоров с членами РПК правительство отказывается, считая своей задачей полное уничтожение группировки.

 
 
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ООН опубликовал доклад, фиксирующий тяжелые преступления турецких войск в борьбе с курдскими повстанцами.

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