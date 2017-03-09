Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило о том, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) совершили бойцы украинского спецназа.



По кабинету, в котором находился командир «Сомали», был совершен выстрел из огнемета «Шмель». Фото: facebook.com/serglavrovskiy

В заявлении главы МГБ ЛНР Леонида Пасечника, которое цитирует «Луганскинформцентр», говорится о том, что убийство Гиви организовала контрразведка Службы безопасности Украины, а непосредственными исполнителями были специалисты 8-го полка спецназа, который дислоцируется в городе Хмельницком на западе Украины.

По словам Пасечника, организацией преступлений на Донбассе занимается специальный отдел СБУ, который возглавляет начальник департамента контрразведки полковник Анатолий Сандурский, известный под позывным «Хутор». Именно эти люди несут ответственность за гибель Гиви, а также за смерть начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко 4 февраля . Пасечник утверждает, что задание на убийство Анащенко «давал непосредственно «Хутор».

Что касается 8-го полка спецназа, начальником разведки которого является майор Павел Балов, известный под позывным «Кедр», то в настоящее время в Старобельске (север Луганской области) развернут сводный отряд численностью 120−150 человек, говорит глава МГБ ЛНР. Из его состава, по словам Пасечника, сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы по 12−17 человек каждая. Именно военнослужащий 8-го полка майор Сергей Иванчук был непосредственным исполнителем убийства Анащенко.

Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщил, что сотрудниками МВД были установлены и задержаны лица, причастные к убийству Анащенко. Он отметил, что задержанные были украинскими диверсантами, которые были направлены на территорию ЛНР по заданию СБУ.

Гиви был убит 8 февраля в Макеевке. По кабинету, в котором находился командир «Сомали», был совершен выстрел из огнемета «Шмель».

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин спустя несколько часов после убийства заявил, что не исключает причастность к преступлению советника главы МВД Украины Зорана Шкиряка. Последний заявил РБК, что непризнанной республике «надо кого-то обвинить». При этом Шкиряк напомнил о серьезных разногласиях между Гиви и главой ДНР Александром Захарченко.

Кремль причастность России к гибели Гиви исключил. Захарченко днем 9 февраля посетил позиции сепаратистов, где записал видеообращение, в котором предположил, что целью «терактов», в том числе убийства Гиви, было попытаться «сдвинуть обстановку на линии противостояния».