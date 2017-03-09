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Похороны Сталина: Уникальные кадры из архива американского военного

10.03.2017 18:33 — Новости Мира | Tut.by  
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На сайте «Настоящее время» опубликован архив Мартина Манхоффа — американского военного, в 1952—1954 годах работавшего в посольстве США в Москве. Одной из самых интересных находок стала запись, сделанная 5 марта 1953 года — в день похорон Иосифа Сталина.

За годы службы в СССР Манхофф много снимал — как в Москве и Ленинграде, так и в других городах; сохранились, в частности, фотографии его путешествия по Транс-сибирской железной дороге (фотоархив обещают опубликовать двумя частями 20 марта и 3 апреля). В 1954 году Манхоффа выдворили из Советского Союза, обвинив в шпионаже. Архив хранился в его доме в штате Вашингтон и был обнаружен историком Дугласом Смитом летом 2016 года — уже после смерти Манхоффа.

Одной из самых интересных находок стала 15-минутная запись, сделанная Манхоффом 5 марта 1953 года — в день похорон Иосифа Сталина. Посольство США располагалось в то время на Моховой улице, и, установив кинокамеру на балконе, американец смог заснять процессию на Манежной площади. Эти кадры стали единственной неофициальной съемкой похорон Сталина.

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Видео из архива Мартина Манхоффа/Настоящее Время
 
 
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Эти кадры стали единственной неофициальной съемкой похорон Сталина.

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