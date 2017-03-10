Корреспондент ТАСС выяснил, как налаживается жизнь в регионе, пострадавшем от разрушительного землетрясения, цунами и одной из крупнейших радиационных аварий в истории.



Последствия землетрясения 2011 года. Фото: Reuters

Префектура Фукусима даже спустя шесть лет после стихийного бедствия постоянно напоминает о случившейся трагедии и опасности, которую принесла с собой авария на одноименной АЭС. Сразу при выходе из поезда на железнодорожном вокзале Корияма, расположенном в нескольких десятках километров от «Фукусимы-1», установлено табло с указанием уровня радиации. Высвечивающиеся на нем цифры 0,145 микрозиверта в час — это ниже допустимого для человека уровня в 0,2 микрозиверта в час, однако, для сравнения, в центре Токио этот показатель в три раза меньше.

Вопрос обеспечения безопасности в префектуре Фукусима поставлен во главу угла, особенно большое внимание до сих пор уделяется продуктам питания. И без того суровые ограничения на содержание радиоактивных веществ в продовольственных товарах в Японии были усилены сразу после аварии на АЭС в марте 2011 года. С тех пор допустимая норма, к примеру, для молока стала примерно в 10 раз ниже, чем в странах ЕС и США. Чтобы контролировать местных производителей на территории префектуры рядом с городом Корияма был построен специальный Центр технологий сельского хозяйства, чьи специалисты ежедневно проделывают рутинную, но очень важную работу — проверяют сотни образцов рыбы, мяса, молока, фруктов и овощей на предмет радиоактивного заражения.

Продовольственная безопасность

«Через несколько дней после аварии на „Фукусиме-1“ мы поняли, что, помимо других серьезных проблем, связанных с ликвидацией последствий бедствия, нам предстоит тяжелая борьба с невидимой силой в лице радиации, проникающей во все: воду, почву и т.д. С марта по август мы собирали образцы сельскохозяйственной продукции, чтобы отправить их в лабораторию в префектуре Тиба и понять масштабы проблемы», — рассказал на брифинге для журналистов заместитель заведующего отделом продовольственной безопасности этой организации Кэндзи Кусано. По его словам, каждый раз проделывать такую работу и ждать результатов анализов ситуация не позволяла, поэтому при поддержке правительства Японии в Корияме в экстренном порядке был построен специальный центр, который решил вопрос продовольственного мониторинга.

«С 2011 года мы взяли на проверку почти 180 тыс. образцов самых разных продуктов. В день наши специалисты проводят около 150 анализов, а результаты заказчики, главным образом фермеры, могут получить в тот же день, максимум на следующий день, что очень важно, если имеешь дело со скоропортящимися товарами», — добавил Кусано. Чтобы проверить любой из продуктов питания, его необходимо мелко нарезать, однако тыкву, к примеру, кладут в вакуумный пакет и отбивают молотком до состояния пюре. Для проведения проверки мяса или рыбы требуется примерно 33 минуты, овощей и фруктов — 10 минут.



Последствия землетрясения 2011 года. Фото: Reuters

Образцы привозят не только из самой Фукусимы, но и соседних префектур, а в первые годы после аварии за помощью сюда обращались практически все северо-восточные и восточные регионы страны. Работники центра используют специальные полупроводниковые аппараты, каждый из которых весит больше тонны и стоит более 20 млн иен ($ 180 тыс.). Чтобы установить все это оборудование, потребовалось серьезно укрепить фундамент под лабораторией. Кроме того, само здание построено с использованием энергосберегающих технологий, а на его крыше установлены солнечные панели, что практически полностью обеспечивает потребности в энергии.

«В 2016 году почти не было случаев, когда в сельскохозяйственных товарах, произведенных на территории префектуры, специалисты центра фиксировали содержание радиоактивных веществ больше 100 беккерелей на килограмм — максимально допустимого уровня в Японии. Исключение составляла речная рыба, поскольку в горах, где берут начало реки, все еще остались потенциально опасные участки, и во время дождя эти вещества, в частности цезий, попадают в воду. Мы можем принять образцы и от обычных жителей префектуры, это касается не только рыбы, но и собранных в лесу грибов, они также до сих пор могут быть опасны», — отметил Кусано в беседе с корреспондентом ТАСС.

Что касается морепродуктов, выловленных в океане, то они были признаны полностью безопасными в январе этого года. Как отмечается в докладе, обнародованном префектуральными властями, уровень цезия и других радиоактивных веществ в рыбе полностью пришел в норму. Так, за весь прошлый год радиоактивные изотопы цезия-134 и цезия-137 были обнаружены только в 422 из 8502 выловленных особей, к тому же их содержание было в несколько раз ниже разрешенного показателя в 100 беккерелей на килограмм.

«Мы не смогли бы добиться таких результатов в кратчайшие сроки после аварии, если бы не проводили работы по обеззараживанию почвы. Нам также пришлось буквально отмывать каждое дерево, где росли яблоки, груши или персики, а в самых серьезных случаях мы даже снимали часть зараженной коры. Наибольшее внимание уделялось выращенному на территории префектуры рису — за все это время специалисты проверили около 10 млн мешков по 30 килограммов каждый», — отметил заместитель заведующего отделом продовольственной безопасности в Корияме. Подтверждением безопасности риса из Фукусимы являются неоднократные заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, по его собственному признанию, иногда употребляет в пищу рис именно из этой префектуры.

Свежий взгляд на энергетику

Вынужденный отказ от эксплуатации практически всех АЭС, за исключением двух перезапущенных реакторов на юго-западном острове Кюсю, требует от Японии постоянного поиска альтернативных источников энергии. Это заметно как на государственном, так и на местном уровне. Среди таких примеров — маленький курортный городок с горячими источниками под названием Цутию, расположенный всего в 20 км от города Фукусима и в 80 км от одноименной станции. До трагедии 2011 года его ежегодно посещали 260 тыс. человек, однако после нее в 2012 году этот показатель сократился в 2,5 раза.

«Авария заставила нас по-новому взглянуть на проблемы, связанные с энергетикой. Так родилась идея создания электростанций, работающих за счет природных источников. Первая из них — это небольшая гидроэлектростанция, производящая около 800 тыс. киловатт в год, что достаточно для обеспечения электричеством порядка 250 домов», — рассказал корреспонденту ТАСС президент городского объединения Цутию и член правления местной энергетической компании Кацуити Като.

Вторым, более крупным проектом стала геотермальная станция, позволяющая производить 2,6 млн киловатт в год. Она работает за счет энергии, которая вырабатывается при охлаждении воды из горячих источников. «Большую часть получаемой энергии мы продаем компании Tohoku Electric Power („Тохоку электрик пауэр“), что приносит нам ежегодную прибыль порядка 30 млн иен ($ 265 тыс.)», — добавил Като.

По его словам, геотермальная установка позволила не только создать эффективный механизм охлаждения воды с 65 до 42 градусов Цельсия для ее последующего использования в отелях, но и начать работу над новым проектом по выращиванию креветок, которым требуется вода температурой около 25 градусов. Снижение зависимости от внешних источников энергии также помогло курортному городку начать постепенное восстановление инфраструктуры. Строительство новых отелей и ремонт старых привели к росту туристического потока на 70 тыс. человек в год по сравнению с годом после аварии.



Последствия землетрясения 2011 года. Фото: Reuters

Подъем на новый уровень

Прибрежные города в соседней с Фукусимой префектуре Мияги сейчас наполнены строительной пылью, в отличие от Токио здесь действительно можно встретить много грязных машин. Это связано с непрекращающимися строительными работами в этом регионе, ведь главной задачей для местных властей стало укрепление береговой линии вдоль населенных пунктов и повышение уровня почвы в среднем на 8−9, а иногда даже на 15 метров. Для этого рабочие добывают горную породу и везут ее на самосвалах к побережью, где она будет утрамбована. В результате районы возле Тихого океана напоминают места археологических раскопок, а готовые для строительства участки — основы для пирамид.

Масштабные строительные работы по подъему уровня почвы кипят в городе Минами-Санрику рядом с отелем Minami Sanriku Kanyo («Минами-Санрику Канё»), расположенным на скалистом побережье. Это место стало временным убежищем для более чем 600 человек, чьи дома были разрушены в результате землетрясения и цунами. Сам отель невероятным образом выдержал удар стихии и стал своего рода символом спасения. Сейчас прилегающий к нему район постепенно восстанавливается, недавно здесь было открыто несколько кафе и продуктовых магазинов, разумеется, уже на возвышенности.

В городе есть несколько памятных мест, которые сохранились нетронутыми после удара цунами. Среди них — уцелевшее четырехэтажное здание зала для проведения свадеб «Такано» высотой чуть более 20 метров. Волна цунами практически полностью захлестнула его, а вода вместе с плавающей в ней рыбой проникла даже на крышу. Несмотря на это, находившимся там людям удалось спастись.

Другая история, которую часто рассказывают местные жители, связана с одной из школ, расположенных недалеко от побережья. За пару дней до 11 марта у северо-восточного побережья Японии произошло сильное землетрясение, однако оно не вызвало цунами. Сразу после этого учителя провели специальный урок и объяснили, что в случае стихийного бедствия ученикам нужно бежать на холм в 400 метрах от самого здания, а не на его крышу. Полученные знания им пришлось применять практически сразу, и в результате они победили в борьбе за жизнь.

«За эти годы организованные отелем Minami Sanriku Kanyo поездки по местам трагедии совершили более 300 тыс. человек. Иностранных туристов среди них очень мало. Мы стараемся привлекать их другими способами, например рыбалкой или дайвингом, поскольку цунами, как оказалось, помогло очистить океанское дно у побережья, и теперь здесь активно выращивают моллюсков», — рассказал ТАСС один из сотрудников гостиницы Сюн Ито.



Фото: Reuters

Старение общества

Передовиком по реконструкции считается небольшой прибрежный городок Онагава в префектуре Мияги. Здесь основные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия должны завершиться в течение следующего года — на два года раньше, чем в других районах. Сейчас речь идет в основном о подъеме уровня почвы и переселении людей из временных жилищ в постоянные. Железнодорожное сообщение здесь было восстановлено два года назад, а саму станцию, полностью уничтоженную цунами, перенесли дальше от побережья на 250 метров.

«После трагедии я сам с семьей долгое время жил во временном жилище. Конечно, эта проблема продолжает оставаться одной из самых серьезных для нас. В настоящее время в Огавамати около тысячи человек живет в таких условиях, и нам потребуется еще более года, чтобы окончательно расселить их в обычные квартиры», — посетовал корреспонденту ТАСС мэр города Онагава Ёсиюки Суда.

По его словам, постепенное решение таких проблем позволит заняться и другими вопросами, к примеру туризмом, что, возможно, способствовало бы притоку населения. «Поскольку мы находимся в достаточно труднодоступном месте, мы могли бы сотрудничать с другими пострадавшими городами в регионе, в частности Минами-Санрику и Исиномаки, с тем чтобы организовывать так называемые обучающие туры для людей, которые хотели бы побольше узнать о случившейся в марте 2011 года трагедии и собственными глазами увидеть, каким непростым является путь к восстановлению», — добавил мэр Онагавы.

Однако одну проблему решить будет крайне сложно. Северо-восток Японии сейчас лидирует по количеству пожилого населения во многом из-за того, что молодежь и люди среднего возраста уехали отсюда после аварии на «Фукусиме-1» и не стали возвращаться в родные места. К примеру, в городе Онагава число людей в возрасте выше 65 лет сейчас составляет около 60%. «Вот примет правительство закон, согласно которому термин „пожилой“ можно будет использовать в отношении людей старше 75 лет, тогда и улучшится ситуация», — отшутился один из местных жителей.

Немного статистики

По данным Национального полицейского управления Японии, спустя шесть лет после землетрясения и цунами более 2550 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В списках погибших от удара стихии и его последствий в настоящее время значатся 15 893 человека, большинство из них скончались в результате цунами, которое последовало за мощным землетрясением магнитудой 9,0.



Фото: Reuters

Одной из основных проблем в трех наиболее пострадавших префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима продолжает оставаться расселение проживающих во временных домах людей. Сейчас в таких условиях живут примерно 35 тыс. человек. Несмотря на то, что по сравнению с 2012 годом их число сократилось на 70%, темпы строительства нового жилья пока не позволяют решить этот наболевший вопрос.

Кроме того, районы страдают от сокращения населения и его быстрого старения. Наиболее заметна эта проблема в населенных пунктах, прилегающих к территории АЭС «Фукусима-1». В некоторых из них до сих пор продолжает действовать режим эвакуации, и, как показывают опросы общественного мнения, в будущем сюда не хотят возвращаться больше половины бывших жителей.

В регионе сейчас также продолжается дезактивация почвы и различных объектов. Обширные работы по извлечению ядерного топлива из реакторов «Фукусимы-1» и их демонтажу еще предстоит провести ликвидаторам последствий аварии. Как ожидается, они будут продолжаться до 2040-х годов. По оценкам правительства, расходы на эти работы и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составят не менее 21,5 трлн иен (около $ 190 млрд).