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В ООН заявили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
11.03.2017 07:30 — Новости Мира | Tut.by
Гуманитарный кризис в четырех странах — Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане — стал самым значительным с момента создания Организации Объединенных Наций в 1945 году. Как передает
По его словам, мир находится на критическом этапе истории. «В самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящий момент более чем 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней», — цитирует его выступление агентство.
О’Брайен заявил, что если международное сообщество оставит происходящее без внимания, то планете грозит новая волна беженцев, которая может быть чревата появлением еще большей нестабильности в целых регионах.
Замгенсека ООН сообщил, что у всемирной организации есть план проведения гуманитарных операций в упомянутых странах, на его реализацию в течение ближайших пяти месяцев понадобится 4,4 миллиарда долларов.
Стивен О’Брайен добавил, что оказанию помощи препятствуют боевые действия и нежелание враждующих сторон взаимодействовать с гуманитарными миссиями. Он попросил членов Совбеза ООН добиться обеспечения доступа к населению в пострадавших районах и убедить участников конфликта прекратить боестолкновения.
В свою очередь, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в упомянутых странах. Он подчеркнул, что «остро стоит задача объединения усилий на региональном и международном уровнях». «Только в рамках коллективной работы мы сможем выработать адекватные ответы», — подчеркнул дипломат.
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В настоящий момент более чем 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод.
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