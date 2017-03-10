﻿ Болельщик "ПСЖ" убил насмехавшегося над ним из-за поражения от "Барселоны" друга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Болельщик "ПСЖ" убил насмехавшегося над ним из-за поражения от "Барселоны" друга

11.03.2017 08:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Габоне фанат «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после проигрыша французского клуба испанской «Барселоне» (1:6) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Yahoo! Sports.

Сообщается, что 18-летний молодой человек ударил своего знакомого в шею, устав от шуток последнего над поражением «ПСЖ». Пострадавший скончался до приезда врачей.

Болельщик парижан был арестован и заявил, что совершил непреднамеренное убийство в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Габоне фанат «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после проигрыша французского клуба испанской «Барселоне» (1:6) в ответной встрече 1/8 финала Лиги...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ сообщили дату начала Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика