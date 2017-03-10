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Болельщик "ПСЖ" убил насмехавшегося над ним из-за поражения от "Барселоны" друга
11.03.2017 08:34 — Новости Мира | Tut.by
В Габоне фанат «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после проигрыша французского клуба испанской «Барселоне» (1:6) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Yahoo! Sports.
Сообщается, что 18-летний молодой человек ударил своего знакомого в шею, устав от шуток последнего над поражением «ПСЖ». Пострадавший скончался до приезда врачей.
Болельщик парижан был арестован и заявил, что совершил непреднамеренное убийство в состоянии алкогольного опьянения.
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В Габоне фанат «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после проигрыша французского клуба испанской «Барселоне» (1:6) в ответной встрече 1/8 финала Лиги...
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