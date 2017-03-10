В Габоне фанат «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после проигрыша французского клуба испанской «Барселоне» (1:6) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Yahoo! Sports.

Сообщается, что 18-летний молодой человек ударил своего знакомого в шею, устав от шуток последнего над поражением «ПСЖ». Пострадавший скончался до приезда врачей.

Болельщик парижан был арестован и заявил, что совершил непреднамеренное убийство в состоянии алкогольного опьянения.