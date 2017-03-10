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CNN: "вмешательство" России в выборы в США расследует сверхсекретный отдел ФБР

11.03.2017 09:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Расследование «вмешательства» России в президентские выборы в США проведет сверхсекретное подразделение ФБР, сообщает CNN.

Отмечается, что в расследовании будут участвовать от 15 до 20 сотрудников, что меньше, чем в деле об электронной почте экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

2 марта сообщалось, что управление юрисконсульта Белого дома порекомендовало помощникам президента США Дональда Трампа сохранять материалы, которые могут быть связаны с якобы попыткой России повлиять на американские выборы в ноябре 2016 года.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил о том, что в верхней палате конгресса США существует озабоченность, что некоторые сотрудники в администрации президента могут попытаться скрыть свои связи с Россией путем удаления электронных писем, текстов и других записей, которые могли бы пролить свет на ситуацию.

 
 
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В расследовании будут участвовать от 15 до 20 сотрудников.

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