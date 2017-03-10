﻿ В ЛНР обвинили Украину в прекращении подачи воды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ЛНР обвинили Украину в прекращении подачи воды

11.03.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинская сторона без предупреждения прекратила подачу на ее территорию воды с Западной фильтровальной станции. Об этом 11 марта сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».

По информации портала, ЛНР полностью рассчиталась с киевскими властями за воду, поставленную с Западной фильтровальной станции под Лисичанском, находящейся под контролем украинских сил. В Киеве утверждают, что причиной стала авария, но в «Луганскводе» заявили, что никаких официальных подтверждающих этот факт документов предоставлено не было.

Вода с указанной станции поступает в города Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск.

В начале декабря 2016-го представитель ЛНР на переговорах в Минске рассказал, что Киев значительно сократил подачу воды в регион. В ноябре украинские власти пригрозили отключить водоснабжение республики из-за ее долгов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве утверждают, что причиной стала авария.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
CNN: "вмешательство" России в выборы в США расследует сверхсекретный отдел ФБР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика