В результате двух взрывов, произошедших рядом с кладбищем в районе Баб Мусалла в Дамаске, погибли 40 человек. Об этом со ссылкой на телеканал Al Mayadeen сообщает Reuters .

Возле некрополя были приведены в действие два взрывных устройства, заявили в полиции. Силовики квалифицировали произошедшее как теракт. По информации телеканала al-Manar, атаку устроили два террориста-смертника, целью были многочисленные паломники.

По данным источника РИА Новости , ранения получили свыше ста человек.

Кладбище Баб ас-Сагир является значимым для мусульман-шиитов. На нем захоронены останки участников исторического сражения при Кербеле.