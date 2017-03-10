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В результате двойного взрыва возле кладбища в Дамаске погибли 40 человек

11.03.2017 15:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате двух взрывов, произошедших рядом с кладбищем в районе Баб Мусалла в Дамаске, погибли 40 человек. Об этом со ссылкой на телеканал Al Mayadeen сообщает Reuters.

Возле некрополя были приведены в действие два взрывных устройства, заявили в полиции. Силовики квалифицировали произошедшее как теракт. По информации телеканала al-Manar, атаку устроили два террориста-смертника, целью были многочисленные паломники.

По данным источника РИА Новости, ранения получили свыше ста человек.

Кладбище Баб ас-Сагир является значимым для мусульман-шиитов. На нем захоронены останки участников исторического сражения при Кербеле.

 
 
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Кладбище Баб ас-Сагир является значимым для мусульман-шиитов. На нем захоронены останки участников исторического сражения при Кербеле.

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