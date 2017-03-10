Россия начала модернизацию в сирийском Тартусе, где разместится на постоянной основе Военно-морской флот России. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

В беседе с агентством сенатор рассказал, что еще во время визита российских сенаторов в Сирию в октябре 2016 года ему показывали, как будет модернизирован порт под российскую базу ВМФ. По словам Озерова, сейчас подготовительная работа по модернизации порта «переходит в практическую плоскость».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что началась модернизация пункта, Озеров ответил утвердительно. «Несмотря на то, что соглашение по Тартусу пока не внесено в Государственную Думу, текст его действует с момента подписания», — пояснил сенатор.

Россия и Сирия подписали соглашение о размещении Военно-морского флота России в районе порта Тартус сроком на 49 лет в январе этого года. О планах России разместить в Тартусе военно-морскую базу, которая будет действовать на постоянной основе, говорил в октябре 2016 года статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.

В ноябре прошлого года «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что Россия, не дожидаясь подписания соответствующих документов, приступила к созданию военно-морской базы в Тартусе. Как отмечал собеседник агентства, уже тогда Минобороны России начало оснащать порт судами, катерами и прочим необходимым техническим оборудованием.