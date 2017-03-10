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целью брюссельских террористов были пассажиры рейсов, вылетавших в Россию, США и Израиль

11.03.2017 19:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Бельгии нашла новую запись разговора между террористами-смертниками Наджимом Лашрауи и Ибрагимом Бакрауи, устроившими взрывы в аэропорту Брюсселя в 2016 году. Их целью были пассажиры рейсов, вылетавших в Россию, США и Израиль. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, бельгийское издание Nieuwsblad.


Фото: Reuters

По его информации, аудиофайлы восстановили на ноутбуке, обнаруженном в мусорном баке в районе Шаербек. Во время 10-минутного разговора мужчины обсудили дату атаки. «Мы не можем больше откладывать. Мы должны действовать настолько быстро, насколько это возможно. Мы решили принять действия завтра, 22 марта», — сказал Лашрауи.

Он также объяснил Бакрауи выбор оружия и места теракта. По его словам, «один из братьев передал нам информацию, что завтра утром вылетают американские, российские и израильские рейсы», поэтому их пассажиров «попробуют затронуть».

Как пишет Politico, экстремисты решили не прибегать к стрелковому оружию, потому что в таком случае люди бы разбежались. Кроме того, их плану могла помешать охрана аэропорта. «Мы решили, что для максимального числа жертв нам нужно проникнуть в толпу и взорвать все одновременно», — рассказал Лашрауи.

Серия терактов в столице Бельгии была совершена 22 марта 2016 года. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.

По версии следствия, в метро взрывное устройство привел в действие Халид Бакрауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи, которого разыскивали по делу о терактах в Париже. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

 
 
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Полиция Бельгии нашла новую запись разговора между террористами-смертниками Наджимом Лашрауи и Ибрагимом Бакрауи, устроившими взрывы в аэропорту Брюсселя в 2016...

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