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ЧП в Вильнюсе: два человека умерли после заражения легионеллезном от воды из-под крана

11.03.2017 23:37 — Новости Мира | Tut.by  
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В Вильнюсе два человека умерли после заражения легионеллезной пневмонией, или так называемой болезнью легионеров. Еще один человек находится в больнице. В Вильнюсе из-за нескольких случаев в многоквартирных домах была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает Delfi.lv.


Фото: langweiledich.net

Генпрокуратура Литвы начала расследование по данному делу после того, как Национальный центр общественного здоровья подтвердил случаи заболевания и смерти от легионеллеза в Вильнюсе.

Специалисты считают, что женщина из микрорайона Жирмунай заразилась этой болезнью у себя дома. Известно также, что бактериями была заражена вода в многоквартирных домах на ул. Тускулену и Ладыгос. Исследуются образцы и из дома в микрорайоне Лаздинай.

В мэрии Вильнюса 10 мрата состоялось совещание, где отметили, что на устранение бактерий в указанных домах потребуется 24 часа. Также власти призвали горожан при появлении слабости, кашля, диареи, увеличении температуры тела сразу обращаться к врачам.

В мэрии также отметили, что намерены наказать обслуживающие указанные дома компании за то, что не пресекли размножение легионелл в системе горячей воды.

В 2015 году в Беларуси впервые зарегистрировали случай заражения смертельной пневмонией от воды из-под крана. В одном из областных городов 69-летняя женщина заразилась легионеллезной пневмонией, пользуясь горячей водой из-под крана в своей квартире. Женщину вылечили, а ее болезнь стала прецедентом, после которого коммунальные службы обяжут следить за водопроводом.

Ранее TUT.BY подробнее узнал о том, где можно заразиться пневмонией от воды, как защитить себя и что обязаны будут делать коммунальные службы, чтобы белорусы меньше болели легочными инфекциями.

Наиболее распространенные формы передачи Legionella — это вдыхание зараженных паров воды. Инкубационный период болезни легионеров составляет 2−10 дней (в некоторых случаях может достигать 16 дней). Смерть наступает в результате прогрессивной пневмонии с остановкой дыхания и полиорганной недостаточностью. Время, за которое болезнь развивается до необратимой фазы, в каждом конкретном случае разное и зависит от состояния человека. Некоторые переносят болезнь легионеров в легкой форме, они не обращаются к врачу, их иммунная система сама справляется с недугом. Такие люди могут даже не подозревать, что у них был легионеллез.

Если болезнь легионеров не лечить, то состояние обычно ухудшается в течение первой недели. Легионеллез не несет сам по себе последствий для организма, но в зависимости от состояния здоровья человека может обострить хроническое заболевание, как и при любой пневмонии. К группе риска относятся люди старше 50 лет, дети, а также люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

 
 
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Еще один человек находится в больнице. В Вильнюсе из-за нескольких случаев в многоквартирных домах была объявлена чрезвычайная ситуация.

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