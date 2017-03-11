|
ЧП в Вильнюсе: два человека умерли после заражения легионеллезном от воды из-под крана
11.03.2017 23:37 — Новости Мира | Tut.by
В Вильнюсе два человека умерли после заражения легионеллезной пневмонией, или так называемой болезнью легионеров. Еще один человек находится в больнице. В Вильнюсе из-за нескольких случаев в многоквартирных домах была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает
Генпрокуратура Литвы начала расследование по данному делу после того, как Национальный центр общественного здоровья подтвердил случаи заболевания и смерти от легионеллеза в Вильнюсе.
Специалисты считают, что женщина из микрорайона Жирмунай заразилась этой болезнью у себя дома. Известно также, что бактериями была заражена вода в многоквартирных домах на ул. Тускулену и Ладыгос. Исследуются образцы и из дома в микрорайоне Лаздинай.
В мэрии Вильнюса 10 мрата состоялось совещание, где отметили, что на устранение бактерий в указанных домах потребуется 24 часа. Также власти призвали горожан при появлении слабости, кашля, диареи, увеличении температуры тела сразу обращаться к врачам.
В мэрии также отметили, что намерены наказать обслуживающие указанные дома компании за то, что не пресекли размножение легионелл в системе горячей воды.
В 2015 году в Беларуси впервые зарегистрировали случай заражения смертельной пневмонией от воды из-под крана. В одном из областных городов 69-летняя женщина заразилась легионеллезной пневмонией, пользуясь горячей водой из-под крана в своей квартире. Женщину вылечили, а ее болезнь стала прецедентом, после которого коммунальные службы обяжут следить за водопроводом.
Ранее TUT.BY подробнее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один человек находится в больнице. В Вильнюсе из-за нескольких случаев в многоквартирных домах была объявлена чрезвычайная ситуация.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии