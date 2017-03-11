Президент Франции Франсуа Олланд считает, что «Национальный фронт» (НФ) представляет угрозу для Франции. В свою очередь лидер этой партии Марин Ле Пен выступила с критикой «катастрофических результатов» пятилетнего мандата Олланда.



Франсуа Олланд. Фото: Reuters

«Во Франции грядут важные выборы, — заявил Олланд на митинге в Сен-Дени. — Очевидно, что рост популярности „Национального фронта“ является фактором для беспокойства. Очевидно, что эта партия представляет угрозу для демократических основ нашей страны».

На фоне подобной критики лидер НФ Марин Ле Пен не осталась безмолвной.

«Руководство страны должно нести ответственность за сложившуюся ситуацию во Франции, за этот катастрофический результат. На протяжении многих лет представители политической элиты продавали нам глобализацию как самую счастливую и выгодную систему. Однако мы видим, к каким катастрофическим результатам это привело: запустение французских регионов, обеднение индустриальных центров, закрытие заводов».

По мнению Ле Пен, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон, бывший в прошлом министром экономики при Олланде, является «наглядным примером политической системы». «В случае его избрания Макрон продолжит политику действующих властей», — убеждена она.



Фото: Reuters

Досталось от Ле Пен также и другому ее сопернику на президентских выборах — кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону. Лидер НФ напомнила, что Фийон в течение пяти лет возглавлял правительство Франции (2007−2012) и «во многом несет ответственность» за ситуацию в стране.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля. Именно Марин Ле Пен является фаворитом голосования — за нее готовы отдать свои голоса не менее 26% избирателей. Согласно опросам общественного мнения, ее ближайшими соперниками являются Эмманюэль Макрон и Франсуа Фийон, в поддержку которых высказываются 24% и 20% французов, соответственно.

Второй тур голосования намечен на 7 мая.