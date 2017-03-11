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"Эрдоган перешел все границы". Между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт
12.03.2017 00:33 — Новости Мира | Tut.by
11 марта между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт. Началось все с того, что Нидерланды запретили въезд в страну главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, отозвав разрешение на посадку самолета. До этого власти Роттердама из соображений безопасности отменили митинг с участием Чавушоглу, приуроченный к референдуму по новой Конституции перед проживающими в городе турками. На что Чавушоглу пригрозил экономическими и политическими санкциями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что Эрдоган, назвав голландцев фашистами, перешел все границы:
«Конечно, это сумасшедшие высказывания. Я понимаю, что они рассержены, но это, конечно, переходит все границы».
Премьер отметил, что власти намерены предотвратить выступление турецкого министра с речью.
Позже конфликт обострился. Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кайя после отмены митинга все же решила посетить Роттердам. Ее автомобиль задержали при въезде в Нидерланды, сообщает агентство
Ранее она заявила, что поедет на машине, т.к.самолет главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу не пустили в страну голландские власти. Помимо этого сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.
Сообщается, что полиция заблокировала вход в консульство Фатме Бетюль Сайян Кайя. Министр вышла из автомобиля перед дипломатической миссией, однако голландская полиция не пустила ее внутрь, ссылаясь на «специальный приказ мэра», передает
Также полиция Роттердама остановила машину с турецкими журналистами и попросила покинуть территорию Нидерландов.
Тем временем около 700 живущих в Нидерландах турков собрались у турецкого консульства в Роттердаме. Люди принесли флагами и транспаранты, сообщает телеканал
Турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, сообщили
Кроме того Турция выразила официальный протест, попросив временного поверенного Нидерландов в Анкаре пока не возвращаться в Турцию для исполнения своих обязанностей. Соответствующее заявление распространил МИД Турции.
«В качестве протеста в отношении решения правительства Нидерландов в министерство был вызван временный поверенный Нидерландов. Ему было передано, что мы не хотим возвращения в течение некоторого времени посла королевства в Анкаре, который находится в отпуске за пределами республики», — говорится в заявлении.
Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.
Ранее Эрдоган
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Началось все с того, что Нидерланды запретили въезд в страну главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, отозвав разрешение на посадку самолета.
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