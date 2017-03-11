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"Эрдоган перешел все границы". Между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт

12.03.2017 00:33 — Новости Мира | Tut.by  
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11 марта между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт. Началось все с того, что Нидерланды запретили въезд в страну главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, отозвав разрешение на посадку самолета. До этого власти Роттердама из соображений безопасности отменили митинг с участием Чавушоглу, приуроченный к референдуму по новой Конституции перед проживающими в городе турками. На что Чавушоглу пригрозил экономическими и политическими санкциями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел. На митинге в Стамбуле глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма, а также фашизма. Кроме того, Эрдоган пригрозил Амстердаму ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер. «Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — заявил он.

Видео: Reuters

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что Эрдоган, назвав голландцев фашистами, перешел все границы:

«Конечно, это сумасшедшие высказывания. Я понимаю, что они рассержены, но это, конечно, переходит все границы».

Премьер отметил, что власти намерены предотвратить выступление турецкого министра с речью.

Позже конфликт обострился. Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кайя после отмены митинга все же решила посетить Роттердам. Ее автомобиль задержали при въезде в Нидерланды, сообщает агентство Anadolu.


Саям Кайя (справа) и голландские правоохранители. Фото: Media TV

Ранее она заявила, что поедет на машине, т.к.самолет главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу не пустили в страну голландские власти. Помимо этого сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.

Сообщается, что полиция заблокировала вход в консульство Фатме Бетюль Сайян Кайя. Министр вышла из автомобиля перед дипломатической миссией, однако голландская полиция не пустила ее внутрь, ссылаясь на «специальный приказ мэра», передает ТАСС.

Также полиция Роттердама остановила машину с турецкими журналистами и попросила покинуть территорию Нидерландов.

Тем временем около 700 живущих в Нидерландах турков собрались у турецкого консульства в Роттердаме. Люди принесли флагами и транспаранты, сообщает телеканал RTV Rijnmond. Однако правоохранители не пускают министра по делам семьи и социальной политики Турции к толпе.


Люди собрались у турецкого консульства в Роттердаме и приветствуют министра по делам семьи и социальной политики Турции Саям Кайю. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, сообщили ТАСС турецкие дипломатические источники.

Кроме того Турция выразила официальный протест, попросив временного поверенного Нидерландов в Анкаре пока не возвращаться в Турцию для исполнения своих обязанностей. Соответствующее заявление распространил МИД Турции.

«В качестве протеста в отношении решения правительства Нидерландов в министерство был вызван временный поверенный Нидерландов. Ему было передано, что мы не хотим возвращения в течение некоторого времени посла королевства в Анкаре, который находится в отпуске за пределами республики», — говорится в заявлении.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

Ранее Эрдоган осудил и решение властей Германии об отмене мероприятия «Союза турецких демократов Европы» с участием министра юстиции страны Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи. Он сравнил запреты на турецкие митинги в Германии с действиями нацистов.

 
 
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Началось все с того, что Нидерланды запретили въезд в страну главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, отозвав разрешение на посадку самолета.

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