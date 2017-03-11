11 марта между Турцией и Нидерландами разгорелся дипломатический конфликт. Началось все с того, что Нидерланды запретили въезд в страну главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, отозвав разрешение на посадку самолета. До этого власти Роттердама из соображений безопасности отменили митинг с участием Чавушоглу, приуроченный к референдуму по новой Конституции перед проживающими в городе турками. На что Чавушоглу пригрозил экономическими и политическими санкциями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел. На митинге в Стамбуле глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма, а также фашизма. Кроме того, Эрдоган пригрозил Амстердаму ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер. «Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — заявил он.

Видео: Reuters

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что Эрдоган, назвав голландцев фашистами, перешел все границы:

«Конечно, это сумасшедшие высказывания. Я понимаю, что они рассержены, но это, конечно, переходит все границы».

Премьер отметил, что власти намерены предотвратить выступление турецкого министра с речью.

Позже конфликт обострился. Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кайя после отмены митинга все же решила посетить Роттердам. Ее автомобиль задержали при въезде в Нидерланды, сообщает агентство Anadolu .



Саям Кайя (справа) и голландские правоохранители. Фото: Media TV

Ранее она заявила, что поедет на машине, т.к.самолет главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу не пустили в страну голландские власти. Помимо этого сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.

Сообщается, что полиция заблокировала вход в консульство Фатме Бетюль Сайян Кайя. Министр вышла из автомобиля перед дипломатической миссией, однако голландская полиция не пустила ее внутрь, ссылаясь на «специальный приказ мэра», передает ТАСС .

Также полиция Роттердама остановила машину с турецкими журналистами и попросила покинуть территорию Нидерландов.

Тем временем около 700 живущих в Нидерландах турков собрались у турецкого консульства в Роттердаме. Люди принесли флагами и транспаранты, сообщает телеканал RTV Rijnmond . Однако правоохранители не пускают министра по делам семьи и социальной политики Турции к толпе.



Люди собрались у турецкого консульства в Роттердаме и приветствуют министра по делам семьи и социальной политики Турции Саям Кайю. Фото: Reuters



Фото: Reuters

Турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле, сообщили ТАСС турецкие дипломатические источники.

Кроме того Турция выразила официальный протест, попросив временного поверенного Нидерландов в Анкаре пока не возвращаться в Турцию для исполнения своих обязанностей. Соответствующее заявление распространил МИД Турции.

«В качестве протеста в отношении решения правительства Нидерландов в министерство был вызван временный поверенный Нидерландов. Ему было передано, что мы не хотим возвращения в течение некоторого времени посла королевства в Анкаре, который находится в отпуске за пределами республики», — говорится в заявлении.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

Ранее Эрдоган осудил и решение властей Германии об отмене мероприятия «Союза турецких демократов Европы» с участием министра юстиции страны Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи. Он сравнил запреты на турецкие митинги в Германии с действиями нацистов.