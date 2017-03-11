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СМИ узнали о планах Великобритании потребовать у ЕС 11 миллиардов долларов
12.03.2017 09:36 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit потребует от ЕС вернуть девять миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
По данным издания, Лондон заявит об этом после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует отказ от членства в Евросоюзе. В британском кабмине, опираясь на правовое заключение юриста Мартина Хоува, уверены, что Брюссель обязан выплатить долю Соединенного Королевства в фондах ЕИБ, которая составляет 16 процентов от всех активов.
4 марта
10 марта
Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit потребует от ЕС вернуть девять миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских...
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