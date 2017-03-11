Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit потребует от ЕС вернуть девять миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.



Тереза Мэй. Фото: Reuters

По данным издания, Лондон заявит об этом после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует отказ от членства в Евросоюзе. В британском кабмине, опираясь на правовое заключение юриста Мартина Хоува, уверены, что Брюссель обязан выплатить долю Соединенного Королевства в фондах ЕИБ, которая составляет 16 процентов от всех активов.

4 марта сообщалось , что юристы правительства Великобритании сочли необязательной выплату установленной ранее суммы в 60 миллиардов фунтов за выход королевства из состава Европейского союза.

10 марта стало известно , что процедура Brexit может быть запущена уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента — палата общин и палата лордов — одобрят соответствующий билль. Пэры внесли в него две поправки — о защите прав живущих в Великобритании граждан ЕС и о требовании к правительству заручиться санкцией парламента страны перед заключением с ЕС соглашения о выходе. Ожидается, что кабинет Мэй отвергнет обе.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.