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Из-за штрафа водителю в Батуми вспыхнули беспорядки. Пострадали более 30 человек

12.03.2017 09:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Более 30 человек, в том числе 15 полицейских, пострадали в результате столкновений участников акции протеста в Батуми с грузинским спецназом. За участие в беспорядках задержаны около 40 человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».


Батуми. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поводом для протестов стал штраф, выписанный в субботу батумским полицейским водителю за нарушение правил дорожного движения. По утверждению очевидцев, страж порядка оскорбил автомобилиста. Водителя поддержали местные жители, которые подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

За сопротивление полиции задержали шесть человек. После этого у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, потребовавших отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Как утверждали протестующие, после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

Бойцы спецназа применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, которые пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии. При этом участники митинга забросали стражей порядка камнями и поджигали полицейские машины.

В результате столкновений пострадали 33 человека, среди них 15 полицейских, сообщил глава Минздрава Аджарии Заал Микеладзе. «В основном речь идет о незначительных ранениях и травмах и легкой интоксикации газом», — приводит слова министра РИА Новости.

За участие в беспорядках задержаны окло 40 человек. Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили подчеркнул, что «хаос или любые беспорядки» в Грузии будут пресекаться «адекватной силой». «Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона», — добавил он.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили сообщил о восстановлении правопорядка в Батуми, передает ТАСС. Мэр столицы Аджарии Георгий Ермаков отметил, что в центре города возобновлено автомобильное движение, ведется уборка улиц. «В результате противоправных действий участников акции повреждены несколько светофоров, перевернуты и подожжены автомашины, разрушены десятки урн, нанесен ущерб ряду объектов инфраструктуры», — рассказал Ермаков.

 
 
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Более 30 человек, в том числе 15 полицейских, пострадали в результате столкновений участников акции протеста в Батуми с грузинским спецназом. За участие в...

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