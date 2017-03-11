Посол ЕС на Украине спрогнозировал срок введения безвизового режима для украинцев. По его словам, это произойдет «до конца июня».



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Президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, не должны повлиять на отмену визового режима Евросоюза и Украины, заявил в интервью агентству УНИАН глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Отмена виз вступит в силу «до конца июня», отметил дипломат.

«В принципе, решение было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется в соответствии с планом», — также сообщил он.

Кроме того, как отмечает УНИАН, посол проинформировал украинцев о требованиях, которые они должны будут соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом, и отметил, что «к ним будут относиться, как к любым граждан третьих стран», не входящих в ЕС. «Поэтому у представителей пограничного контроля будут некоторые сомнения и они могут задать несколько вопросов об оплате любых мест проживания», — пояснил Мингарелли, подчеркнув, что, если въезжающие «не смогут доказать» наличия у них достаточного количества средств, «им могут отказать во въезде».

Ранее, 9 марта, отмену виз с Украиной поддержал комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. После этого украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Европейский парламент рассмотрит введение безвизового режима в апреле.

При этом в феврале​ председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что безвизовый режим между Украиной и ЕС будет введен до лета.