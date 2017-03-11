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Конгресс США потребовал доказательств "прослушки" Обамой телефона Трампа

12.03.2017 10:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Спецкомитет конгресса США попросил Белый дом предоставить доказательства прослушки Трампа администрацией Обамы. По информации Associated Press, это нужно сделать до понедельника.


Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Reuters

Комитет по делам разведки палаты представителей хочет получить доказательства прослушки президента США Дональда Трампа, которую якобы инициировал его предшественник Барак Обама во время выборов. Об этом Associated Press сообщил собеседник в аппарате конгресса.

По его информации, Белый дом должен предоставить доказательства прослушки до понедельника, 13 марта. Соответствующий запрос в администрацию был направлен главой комитета Девином Нуньесом и членом палаты представителей Адамом Шиффом.

Ранее на этой неделе Нуньес говорил, что подтверждений фактов слежки за республиканцем у комитета нет.

4 марта Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что ему стало известно о прослушке телефонов в Trump Tower, которую, по его мнению, инициировала администрация Обамы. На следующий день президент призвал конгресс расследовать, «были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году».

В комитете по делам разведки палаты представителей согласились проверить информацию о прослушке в рамках расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

8 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила​, что обвинения в слежке за Трампом привели Обаму в ярость, однако экс-президент решил «не отвечать на каждый несдержанный твит» республиканца.

Официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что ни сам экс-президент, ни кто-либо из его администрации «никогда не давали указаний прослушивать американских граждан».

По информации The New York Times, заявление Трампа о прослушке также возмутило директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми. Как сообщили собеседники издания, глава спецслужбы просил ​Министерство юстиции США публично опровергнуть заявление Трампа, поскольку посчитал, что оно бросает тень на бюро и намекает на то, что оно нарушило закон.

 
 
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Спецкомитет конгресса США попросил Белый дом предоставить доказательства прослушки Трампа администрацией Обамы. По информации Associated Press, это нужно сделать до...

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