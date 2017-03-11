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"Я думал, нацизм мертв, но я ошибался". Эрдоган пообещал научить Нидерланды дипломатии

12.03.2017 20:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ждет расплата за ухудшение двусторонних отношений.


Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

«Они совершенно точно заплатят и узнают, что такое дипломатия. Мы научим их международной дипломатии», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии в Стамбуле.

«Я думал, нацизм мертв, но я ошибался, — продолжил президент Турции. — Нацизм по-прежнему широко распространен на Западе. Запад показал свое истинное лицо».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил 12 марта во время визита во французский город Мец, что Анкара будет принимать решительные меры до тех пор, пока Нидерланды не принесут извинения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя ухудшение отношений с Турцией, сообщил, что сделает все возможное для «деэскалации» конфликта. При этом Рютте заявил, что считает «странной» идею об извинениях со стороны Нидерландов.

Турция и Нидерланды переживают самый серьезный дипломатический кризис за последние годы. Причиной конфликта стал отказ властей Нидерландов пустить в страну главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, а также решение выдворить министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю, прибывшую в Роттердам из Германии. Оба политика планировали принять участие в акциях, приуроченных к предстоящему в апреле референдуму о расширении полномочий президента Турции.
 
Власти Нидерландов, как и ряда других европейских государств, где проживает большое число выходцев из Турции, опасаются, что возможное противостояние сторонников и противников Эрдогана, может дестабилизировать ситуацию внутри их стран.
 
В Турции прошли акции протеста против действий властей Нидерландов в отношении главы МИДа и министра по делам семьи. Протестующие, сообщает Hurriyet Daily, в числе прочего, временно вывесили на консульстве Нидерландов в Стамбуле турецкий флаг.
 
 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ждет расплата за ухудшение двусторонних отношений.

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