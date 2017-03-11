Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ждет расплата за ухудшение двусторонних отношений.



Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

«Они совершенно точно заплатят и узнают, что такое дипломатия. Мы научим их международной дипломатии», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии в Стамбуле.

«Я думал, нацизм мертв, но я ошибался, — продолжил президент Турции. — Нацизм по-прежнему широко распространен на Западе. Запад показал свое истинное лицо».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил 12 марта во время визита во французский город Мец, что Анкара будет принимать решительные меры до тех пор, пока Нидерланды не принесут извинения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя ухудшение отношений с Турцией, сообщил, что сделает все возможное для «деэскалации» конфликта. При этом Рютте заявил, что считает «странной» идею об извинениях со стороны Нидерландов.