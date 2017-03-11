Москва пока не может должным образом понять, какое будущее будет в отношениях России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN, которое выйдет в эфир 13 марта.



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

«К сожалению, у нас пока нет должного понимания перспектив наших двусторонних отношений», — сказал Песков (цитаты по РИА «Новости» ).

По его словам, российские власти рассчитывают, что контакты с администрацией американского президента Дональда Трампа будут «более частыми и глубокими». Песков заверил, что «необходимо говорить друг с другом, для того чтобы понимать».

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, пресс-секретарь главы государства повторил, что она может пройти в июле во время саммита G 20, который в этом году состоится в Гамбурге. При этом Песков подчеркнул, что лидеры двух стран могут провести переговоры и раньше. По его словам, важно уже то, что «они сядут друг с другом и начнут говорить».​ В январе Песков уже называл начало июля как возможную дату встречи президентов.

​В ходе интервью пресс-секретарь президента России рассказал и о действующих санкциях. Он заявил, что Москва не станет поднимать вопрос об ослаблении ограничений, поскольку это прерогатива Вашингтона. ​На этот шаг, по его словам, можно будет пойти, когда к этому будет готова администрация Трампа.