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Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", а Рюгге отказался извиняться перед Турцией

13.03.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды «банановой республикой» и призвал ввести санкции против этой страны. В ответ на это глава правительства Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться перед Турцией за отказ во въезде в королевство двух турецких министров, но собирается добиться деэскалации конфликта между Анкарой и Амстердамом.


Фото: Reuters

«Европа возразила что-нибудь? Нет. Почему? Потому что они не кусают друг друга. Нидерланды действуют как банановая республика», — заявил турецкий президет в ходе своего выступления в провинции Коджаэли, сообщает Reuters. Он призвал «все международные организации в Европе и других странах» ввести санкции в отношении Амстердама.

В ответ на это Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет извиняться перед Турцией за отказ впускать в страну двух турецких министров, передает портал Nu.nl.

«Я собираюсь поспособствовать деэскалации напряженности, но не извиняться», — сказал политик, отметив, что задавшие ему вопрос об извинениях журналисты «сходят с ума».

Ранее извинений у голландских властей потребовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей, которые решили выдворить турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя.

Турция и Нидерланды переживают самый серьезный дипломатический кризис за последние годы. Причиной конфликта стал отказ властей Нидерландов пустить в страну главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, а также решение выдворить министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю, прибывшую в Роттердам из Германии. Оба политика планировали принять участие в акциях, приуроченных к предстоящему в апреле референдуму о расширении полномочий президента Турции.

Власти Нидерландов, как и ряда других европейских государств, где проживает большое число выходцев из Турции, опасаются, что возможное противостояние сторонников и противников Эрдогана может дестабилизировать ситуацию внутри их стран.

В результате у диппредставительства Нидерландов в Турции был организован митинг в поддержку турецких властей. Протестующие в числе прочего временно вывесили на консульстве Нидерландов в Стамбуле турецкий флаг. Полиция разогнала демонстрантов.

 
 
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Он призвал "все международные организации в Европе и других странах" ввести ограничительные меры в отношении Амстердама.

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