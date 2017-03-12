|
Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", а Рюгге отказался извиняться перед Турцией
13.03.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды «банановой республикой» и призвал ввести санкции против этой страны. В ответ на это глава правительства Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться перед Турцией за отказ во въезде в королевство двух турецких министров, но собирается добиться деэскалации конфликта между Анкарой и Амстердамом.
«Европа возразила что-нибудь? Нет. Почему? Потому что они не кусают друг друга. Нидерланды действуют как банановая республика», — заявил турецкий президет в ходе своего выступления в провинции Коджаэли, сообщает
В ответ на это Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет извиняться перед Турцией за отказ впускать в страну двух турецких министров, передает портал
«Я собираюсь поспособствовать деэскалации напряженности, но не извиняться», — сказал политик, отметив, что задавшие ему вопрос об извинениях журналисты «сходят с ума».
Ранее извинений у голландских властей потребовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а глава правительства Турции Бинали Йылдырым
Турция и Нидерланды переживают самый серьезный дипломатический кризис за последние годы. Причиной конфликта стал отказ властей Нидерландов пустить в страну главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, а также решение выдворить министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю, прибывшую в Роттердам из Германии. Оба политика планировали принять участие в акциях, приуроченных к предстоящему в апреле референдуму о расширении полномочий президента Турции.
Власти Нидерландов, как и ряда других европейских государств, где проживает большое число выходцев из Турции, опасаются, что возможное противостояние сторонников и противников Эрдогана может дестабилизировать ситуацию внутри их стран.
В результате у диппредставительства Нидерландов в Турции был организован митинг в поддержку турецких властей. Протестующие в числе прочего временно вывесили на консульстве Нидерландов в Стамбуле турецкий флаг. Полиция разогнала демонстрантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он призвал "все международные организации в Европе и других странах" ввести ограничительные меры в отношении Амстердама.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии