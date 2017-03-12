Политика, которую проводит большинство европейских стран по отношению к Сирии и Ближнему Востоку, стала причиной распространения терроризма и притоку большого числа беженцев в эти страны. Об этом на встрече с делегацией Европарламента заявил президент Арабской республики Башар Асад, передает агентство Sana .



Башар Асад. Фото: Reuters

«Неправильно проводимая политика во многих европейских странах по отношению к Сирии и странам ближневосточного региона в целом, которая состоит в введении экономических санкций, поддержке экстремизма, привела к распространению терроризма и притоку большого числе беженцев в эти страны», — сказал сирийский лидер на встрече в Дамаске.

По мнению Асасда, Европа, которая ввела «несправедливые санкции против Сирии, пожинает сегодня плоды своего попустительства над террористами». Глава государства также отметил, что частые визиты европейских парламентариев в Дамаск стали знаком пробуждения общественности в западных странах, которая, считает Асад, была введена в заблуждение сообщениями СМИ.

«Они (депутаты) хотят собственными глазами увидеть сирийские реалии и донести правдивую картину своим народам», — подчеркнул он.

Вице-председатель комитета по иностранным делам Европарламента Хавьер Коусо высказался за восстановление дипломатических отношений между Сирией и Евросоюзом, которые были разорваны в 2011 году. Европейский парламентарий заверил, что намерен добиваться отмены экономических санкций, от которых страдает сирийский народ.

Ранее Асад заявлял, что не видит перспектив для сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа, поскольку все американские операции «прошли без кооперации или консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно».