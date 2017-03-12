"Пограничные охотники": Как Венгрия готовится к очередному нашествию мигрантов на границе
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В Венгрии проходят тренировки «Пограничных охотников». Новое подразделение, в которое войдут около 3 тысяч человек, будет помогать полиции и армии охранять венгерскую границу и сдерживать потоки мигрантов. «Пограничные охотники» приносят присягу в Будапеште, Венгрия. 7 марта 2017 года. Фото: Reuters
В «Пограничные охотники» набирают людей от 18 до 55 лет, в хорошей физической форме, которые смогут пройти психологический тест. Зарплата «охотников» составит 150 тысяч венгерских форинтов (542 доллара) в течение первых двух месяцев, а затем — 220 300 форинтов (790 долларов).
Обед кадетов в тренировочном центре «Пограничных охотников». 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters «Пограничные охотники» проходят обычную полицейскую подготовку, в том числе обучение применению огнестрельного оружия, плюс изучают такие дисциплины, как история ислама и других культур. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters Один из этапов тренировки — кадеты с завязанными глазами разбирают и собирают оружие. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters Работая в парах, кадеты отрабатывают приемы по задержанию с применением различных захватов и выворачиванием рук. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters Задача «Пограничных охотников» — задержать мигрантов и доставить их в специальные «транзитные зоны», расположенные на границах с Сербией и Хорватией. Там им предстоит ожидать решения о предоставлении убежища. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters Часть желающих попасть в «Пограничные охотники» отсеиваются на психологическом тестировании — часть из них враждебна к беженцам. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters «Охотники» буду иметь при себе пистолеты с боевыми патронами, перцовые баллончики, дубинки, наручники и защитные комплекты. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters В самой Венгрии новые меры многими воспринимаются как долгожданное лекарство от затянувшейся болезни. С 2015 года через страну прокатился вал из сотен тысяч беженцев. Большая их часть в стране не задержалась, но само их присутствие дестабилизировало обстановку. С учетом складывающейся обстановки в мире, в Венгрии опасаются очередного вала беженцев и в этом году. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters Девушка-кадет демонстрирует значок подразделения. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters
В ООН уже заявили, что намерения Венгрии нарушают гуманитарные нормы и законы Европейского союза, поскольку будут оказывать «ужасное физическое и психологическое давление» на тех, кто ищет убежища в Европе. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters
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В "Пограничные охотники" набирают людей от 18 до 55 лет, в хорошей физической форме, которые смогут пройти психологический тест.
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