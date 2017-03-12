﻿ "Пограничные охотники": Как Венгрия готовится к очередному нашествию мигрантов на границе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Пограничные охотники": Как Венгрия готовится к очередному нашествию мигрантов на границе

13.03.2017 07:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Венгрии проходят тренировки «Пограничных охотников». Новое подразделение, в которое войдут около 3 тысяч человек, будет помогать полиции и армии охранять венгерскую границу и сдерживать потоки мигрантов.


«Пограничные охотники» приносят присягу в Будапеште, Венгрия. 7 марта 2017 года. Фото: Reuters

В «Пограничные охотники» набирают людей от 18 до 55 лет, в хорошей физической форме, которые смогут пройти психологический тест. Зарплата «охотников» составит 150 тысяч венгерских форинтов (542 доллара) в течение первых двух месяцев, а затем — 220 300 форинтов (790 долларов).


Обед кадетов в тренировочном центре «Пограничных охотников». 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

«Пограничные охотники» проходят обычную полицейскую подготовку, в том числе обучение применению огнестрельного оружия, плюс изучают такие дисциплины, как история ислама и других культур. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

Один из этапов тренировки — кадеты с завязанными глазами разбирают и собирают оружие. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

Работая в парах, кадеты отрабатывают приемы по задержанию с применением различных захватов и выворачиванием рук. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

Задача «Пограничных охотников» — задержать мигрантов и доставить их в специальные «транзитные зоны», расположенные на границах с Сербией и Хорватией. Там им предстоит ожидать решения о предоставлении убежища. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

Часть желающих попасть в «Пограничные охотники» отсеиваются на психологическом тестировании — часть из них враждебна к беженцам. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

«Охотники» буду иметь при себе пистолеты с боевыми патронами, перцовые баллончики, дубинки, наручники и защитные комплекты. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

В самой Венгрии новые меры многими воспринимаются как долгожданное лекарство от затянувшейся болезни. С 2015 года через страну прокатился вал из сотен тысяч беженцев. Большая их часть в стране не задержалась, но само их присутствие дестабилизировало обстановку. С учетом складывающейся обстановки в мире, в Венгрии опасаются очередного вала беженцев и в этом году. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

Девушка-кадет демонстрирует значок подразделения. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters

В ООН уже заявили, что намерения Венгрии нарушают гуманитарные нормы и законы Европейского союза, поскольку будут оказывать «ужасное физическое и психологическое давление» на тех, кто ищет убежища в Европе. 9 марта 2017 года, Венгрия. Фото: Reuters
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Пограничные охотники" набирают людей от 18 до 55 лет, в хорошей физической форме, которые смогут пройти психологический тест.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", а Рюгге отказался извиняться перед Турцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика