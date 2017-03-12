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ООН: в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей
13.03.2017 08:50 — Новости Мира | Tut.by
Рекордное число детей погибло в 2016 году в ходе сирийского конфликта, следует из нового отчета ООН. По данным детского фонда организации, ЮНИСЕФ, за прошедший год в Сирии были убиты более 650 детей.
Еще сотни умерли от болезней, которые можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, отмечается в докладе.
Отчет ЮНИСЕФ был опубликован в преддверии шестилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.
Неделю назад международная благотворительная организация Save The Children заявила о том, что дети в Сирии испытывают «токсический стресс», который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе психическим, во взрослом возрасте.
По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год по меньшей мере 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок — это вдвое больше, чем годом ранее.
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Еще сотни умерли от болезней, которые можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, отмечается в докладе.
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