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Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью

13.03.2017 09:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью с целью предотвратить возможные кибератаки во время следующих выборов в стране. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

По ее информации, назначенный на этот пост Бен Гаммер будет «защищать целостность демократической жизни Великобритании». Британские политики, по данным газеты, полагают, что Россия якобы может вмешаться в выборы в Соединенном Королевстве, а также опасаются сфабрикованных новостей, которые могут «дестабилизировать демократию».

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон 12 марта заявил, что Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. «У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса», — отметил он.

Ожидается, что Джонсон отправится в ближайшие недели в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Переговоры будут посвящены российско-британским отношениям и ряду текущих международных вопросов, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Великобритании.

 
Теги: Новости
 
 
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Британские политики, по данным газеты, полагают, что Россия якобы может вмешаться в выборы в Соединенном Королевстве, а также опасаются сфабрикованных новостей,...

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