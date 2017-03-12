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Аэропорты Берлина парализованы забастовками, отменено более 600 рейсов

13.03.2017 10:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Около двух тысяч сотрудников наземных служб в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд, добивающихся повышения заработной платы, начали в понедельник, 13 марта, 25-часовую забастовку. Стачка проводится по инициативе немецкого профсоюза Verdi.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Представители воздушных гаваней сообщили, что отменены практически все рейсы: 448 — в Тегеле и 194 — в Шёнефельде. Сотрудники авиакомпании Lufthansa, в свою очередь, уже оповестили, что вылеты из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне в Берлин и в обратном направлении выполняться не будут.

Наземные службы отвечают, в частности, за регистрацию пассажиров и загрузку багажа на борт самолетов.

Представитель профсоюза Verdi заявил, что, поскольку представители аэропортов не выдвинули новых предложений о повышении зарплаты, стачка будет продолжена. Речь идет о повышении почасовой оплаты труда с 11 до 12 евро в рамках коллективного трудового договора на год. Работодатель, однако, пока изъявил готовность увеличить жалованье работников лишь на 8 процентов в течение предстоящих трех лет, отмечает агентство Reuters.

Акция завершится во вторник, 14 марта, около 05:00 по местному времени (07:00 мск).

В пятницу, 10 марта, в аэропортах Тегель и Шёнефельд уже были отменены сотни рейсов из-за забастовки.

 
 
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Представители воздушных гаваней сообщили, что отменены практически все рейсы: 448 - в Тегеле и 194 - в Шёнефельде.

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