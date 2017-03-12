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В аэропортах Берлина забастовки

13.03.2017 11:42 — Новости Мира | БДГ  
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Забастовка призвана привлечь внимание властей к малым зарплатам работников наземных служб аэропортов.

Забастовка началась в понедельник утром и продлиться 25 часов. Работники наземных служб аэропортов Тегель и Шенефельд требуют повышения заработной платы, о чем ранее сообщил профсоюз. Из-за забастовки отменено 448 рейсов в Тегеле и 194 рейса в Шенефельде. В забастовке принимает участие прядка двух тысяч человек.

Инициатором забастовки рабочих стал немецкий профсоюз Verdi. Рабочие требуют, чтобы почасовая оплата в рамках коллективного трудового договора на год выросла с 11 до 12 евро, руководство же согласно повысить зарплаты на 8 процентов на протяжении будущих трех лет.

Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.

В пятницу 10 марта наземные службы берлинских аэропортов уже провели аналогичную забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов.

Забастовка будет завершена 14 марта в 5 часов утра по местному времени. 

 
 
 
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Забастовка призвана привлечь внимание властей к малым зарплатам работников наземных служб аэропортов.

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