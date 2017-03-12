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В Китае запретят оскорблять героев революции

13.03.2017 11:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Народный политический консультативный совет Китая дополнил находящийся в разработке гражданский кодекс статьей о недопустимости оскорбления памяти героев революции и искажения истории партийных подвигов.


Фото: Reuters

«Оскорбление имени, образа, репутации или чести героев и мучеников идет во вред общественным интересам и должно наказываться в рамках гражданского кодекса», — говорится в новой норме, которая должна вступить в силу к 2020 году.

Закон призван помочь китайским властям бороться с «историческими фальсификациями». В прошлом году компартия КНР несколько раз делала заявления об «информационных атаках» через интернет с целью подорвать доверие к правительству.

«Сегодня некоторые используют искаженные факты и клевету со злым умыслом опорочить честь и репутацию героев и мучеников, […] это очень плохо отражается на обществе», — прокомментировал новую норму представитель комитета Коммунистической партии по законодательству.

Жертвенные подвиги коммунистических революционеров, зачастую мифологизированные, — одна из основ легитимности китайского правительства.

Статьи о прошлых провалах компартии — голоде 1958−1962 годов или ужасах «культурной революции» 1960−1970 годов — нынешние власти считают нападками на наследие Мао Цзэдуна и резко порицают. Историков, которые не придерживаются официальной линии, в Китае называют «историческими нигилистами».

«Исторический нигилизм» в Китае может трактоваться и шире — как любая критика марксизма и социализма или истории китайской компартии.

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин говорил о необходимости партийного видения истории, приведя распавшийся СССР как пример того, что происходит со страной, забывшей революционных героев.

Новая норма вошла в документ под названием «Основные положения гражданского права», в котором заложены ключевые принципы будущего гражданского кодекса КНР. Подготовка этого нормативно-правового акта началась еще в марте 2015 года.

Сам гражданский кодекс, как ожидается, будет принят к 2020 году, в нем будут закреплены основные права и свободы китайцев.

 
 
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