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Туск вызван на допрос по делу о связях контрразведки Польши с ФСБ
13.03.2017 13:07 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск вызван для дачи показаний в деле о сотрудничестве бывших руководителей польской Службы военной контрразведки с российской ФСБ без согласия властей страны.
Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве, которая занимается этим расследованием, Михал Дзеканьский.
По его словам, Туск вызван в прокуратуру в качестве свидетеля.
В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования Службы военной контрразведки (СВК). Они обвиняются в «превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия Совета министров».
Предположительно, речь идет о заключенном в апреле 2010 года после
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Туск вызван в прокуратуру в качестве свидетеля.
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