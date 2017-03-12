Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск вызван для дачи показаний в деле о сотрудничестве бывших руководителей польской Службы военной контрразведки с российской ФСБ без согласия властей страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве, которая занимается этим расследованием, Михал Дзеканьский.

По его словам, Туск вызван в прокуратуру в качестве свидетеля.

В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования Службы военной контрразведки (СВК). Они обвиняются в «превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия Совета министров».

Предположительно, речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М соглашении между СВК и ФСБ, касающемся взаимодействия сторон в борьбе с различными угрозами. Как писала польская «Газета выборча», договор мог касаться также вывода польских войск и техники из Афганистана через территорию России.

Варшава опубликовала видео разговора Путина и Туска на месте крушения самолета Качиньского